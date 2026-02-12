Justicia indaga en la desaparición de dos yaguaretés liberados en reserva natural

Desaparición de Yaguaretés en Misiones: Querella Judicial por el Operativo de Relocalización

La intervención de la Justicia se activa tras la misteriosa desaparición de dos crías de yaguareté en Misiones durante un operativo de reubicación. Expertos exigen respuestas sobre el proceso y su impacto en la especie.

La situación de los yaguaretés en Misiones se complica tras la desaparición de dos crías durante un procedimiento de relocalización. La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) ha iniciado una investigación para esclarecer este suceso y evaluar posibles irregularidades en el procedimiento.

Operativo de Relocalización: Alarmas Encendidas

Las crías de yaguareté dejaron de ser detectadas por los sistemas de monitoreo tras su liberación en una reserva natural cercana a Brasil, lo que generó una fuerte preocupación en las autoridades y la comunidad.

Un Contexto de Riesgo

El operativo tuvo lugar en «Las 2.000 hectáreas», en las afueras de Puerto Iguazú, donde la presencia de la madre yaguareté, conocida como Pará, había generado inquietudes en los vecinos por sus incursiones en zonas pobladas. Para garantizar la seguridad de los animales, se determinó su traslado junto a sus crías.

La Preocupante Realidad de los Yaguaretés

Según la Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté, la hembra había sido responsable de la depredación de más de cincuenta perros y fue registrada en entornos habitacionales. Por ello, los especialistas consideran que el traslado de un yaguareté es una medida extrema con implicaciones serias, especialmente en el caso de una hembra reproductiva.

Un Traslado Complicado

Los tres ejemplares fueron liberados en el Parque Provincial Esmeralda, parte de la Reserva de Biosfera Yabotí, tras recorrer alrededor de 150 kilómetros. El equipo de rescatistas incluyó personal del Ministerio de Ecología de Misiones, del Instituto Misionero de Biodiversidad y otros organismos especializados.

Crisis de Visibilidad y Acusaciones de Irregularidades

Poco después de la liberación, la madre se internó en la selva y ambos cachorros dejaron de aparecer en los registros de seguimiento. La justicia investiga si la madre pudo haberlos abandonado tras el traslado. Organizaciones que luchan por la conservación del yaguareté piden una indagación más profunda, señalando que no hay evidencia de que los animales estén juntos y seguros.

Exigencias a la Justicia

Desde la ONG Red Yaguareté, se reclaman pruebas que demuestren que Pará cuidó a sus crías después de la liberación. En sus propias palabras, “es imprescindible que los organismos involucrados validen que la madre no abandonó a los cachorros”.

Nueva Esperanza para la Especie

A pesar de estos contratiempos, la Fundación Rewilding Argentina ha anunciado el hallazgo de una nueva cría nacida en libertad en el Parque Nacional El Impenetrable, un acontecimiento significativo para la repoblación de yaguaretés en la región, donde no se había registrado la existencia de hembras con cachorros desde 1990.

Un Futuro Incierto

En agosto de 2024, conductores locales lograron avistar a Nalá con su cachorro en el río Bermejo, marcando un nuevo hito en la historia de la especie. Mientras tanto, los yaguaretés continúan siendo una de las especies más amenazadas en Argentina, con solo unos cientos de ejemplares vivos en estado silvestre.

El yaguareté, considerado Monumento Natural Nacional, es un cazador nato que se alimenta de diversas especies. Su pelaje, adaptado al entorno, le permite camuflarse con eficacia ante sus presas. Cada individuo tiene un patrón de manchas único que facilita su identificación, lo que lo convierte en un símbolo de la biodiversidad que urge proteger.