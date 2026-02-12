Sebastián Waisgod: ‘El movimiento del oro revela problemas en el sistema financiero’

El precio del oro está de nuevo en el foco de atención tras una semana marcada por movimientos moderados y una volatilidad reciente. Sebastián Waisgod, asesor económico, ofrece su análisis sobre la situación actual del metal precioso y su relación con otros factores del mercado.

El oro, un activo históricamente seguro, enfrenta desafíos en un entorno financiero cambiante. Según Waisgod, actualmente se encuentra alrededor de los 5.080, con una resistencia notable en la franja de los 5.100 a 5.112. La reciente caída se debe a un aumento en las garantías exigidas en el mercado de futuros de Estados Unidos, lo que provocó una venta masiva en múltiples activos, desde la plata hasta el cobre.

“Se generó una dinámica de venta que tuvo un efecto dominó, afectando no solo al oro, sino también a otros metales y activos de riesgo en el mercado estadounidense”, explica.

Oro y Petróleo: Un Dúo Dinámico

Waisgod destaca la interconexión entre el mercado del oro y el del petróleo. “El crudo ha subido un 17% desde finales del año pasado, lo que afecta la inflación y, en consecuencia, el comportamiento de los inversores”, indica. El petróleo mide la actividad económica, mientras que el oro se percibe como un refugio en tiempos de incertidumbre.

La Seguridad del Oro Como Inversión

El asesor se muestra cauteloso cuando se le pregunta si el oro sigue siendo una inversión segura. “El oro pasa por ciclos y, aunque en los últimos años ha mostrado signos de recuperación, en el corto plazo hay incertidumbre”, señala. Es posible que el precio se mantenga lateral antes de ver un crecimiento significativo hacia 2027.

A pesar de la volatilidad, Waisgod subraya que el oro sigue siendo un activo defensivo. “No es tan volátil y ofrece tranquilidad en momentos de inestabilidad”, afirma, advirtiendo también sobre la relación con otros metales como el cobre y la plata: “Cuando el oro sube, estos metales tienden a seguir el mismo camino, pero lo contrario también es cierto”.

Finalmente, la política monetaria de la Reserva Federal juega un papel crucial. “La decisión que tome la FED sobre las tasas impactará no solo el mercado del oro, sino otros activos”, concluye Waisgod, subrayando que un potencial cambio de liderazgo en el organismo en junio podría incidir tanto en la economía como en la percepción del oro como refugio seguro.