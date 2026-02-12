Marcha de la CGT dejó en la Ciudad daños por $270 millones

La jornada del miércoles se tornó caótica en las cercanías del Congreso, donde la tensión en torno a la reforma laboral desembocó en una oleada de violencia. Las consecuencias materiales asestan un duro golpe a la Ciudad de Buenos Aires, alcanzando los $270 millones en daños.

La tarde de este miércoles, las calles cercanas al Congreso de la Nación se convirtieron en un campo de batalla. La movilización de la CGT no solo evidenció el descontento social, sino que también dejó tras de sí un panorama devastador.

Represión y Destrozos: Un Desenlace Violento

La Policía Federal y Gendarmería respondieron a la creciente tensión utilizando camiones hidrantes y un despliegue de agentes de infantería. El saldo de la confrontación fue de al menos diez policías heridos y 39 manifestantes detenidos, junto a un número indefinido de agresiones reportadas hacia periodistas y civiles.

La CGT suma costos al daño material, que se eleva a $270 millones.

Las Consecuencias de la Protesta

Una vez que las movilizaciones cesaron alrededor de las 17 horas, un amplio operativo de limpieza se puso en marcha. Las autoridades reubicaron 140 contenedores de basura en un área de 60 cuadras alrededor del Congreso, tras un daño considerable en el mobiliario urbano que incluyó rotura de baldosas y vandalismo en calles y veredas.

Impactos en la Plaza de los Congresos

Los daños se extendieron a la Plaza de los Congresos, donde se afectaron 500 metros cuadrados de césped y plantas en el cantero central. El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana activó un protocolo de limpieza para mitigar el impacto de los destrozos.

Un Debate Agitado en el Senado

Simultáneamente, dentro del recinto legislativo, se discutía la reforma laboral, un tema que ha generado divisiones y negociaciones entre el oficialismo y diversas partes interesadas, incluidos los gobernadores y la CGT. Se hicieron concesiones significativas, como la eliminación de un artículo sobre el Impuesto a las Ganancias que habría afectado a las empresas medianas y grandes.

Manteniendo el Aporte Solidario a los Gremios

Como parte de los acuerdos alcanzados, se decidió mantener la llamada «caja sindical» por un período de dos años, con un límite en el aporte solidario a los gremios del 2%, mientras que las cargas para las obras sociales continuarán sin cambios, fijadas en el 6%.