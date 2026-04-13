¡Aprovecha los Descuentos de Cuenta DNI este Lunes 13 de Abril!

Este lunes 13 de abril, el Banco Provincia lanza emocionantes beneficios para los usuarios de su billetera digital, ¡no te los pierdas!

Promociones destacadas para el mes de abril

El Banco Provincia ha activado una jornada de descuentos que promete transformar la forma de ahorrar. Durante todos los lunes de abril, los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI podrán disfrutar de un 10% de ahorro en la cadena de supermercados DIA, sin límite de reintegro, lo que significa que cuanto más compres, más ahorras.

Beneficios en transporte público

Una de las ofertas más atractivas es el 100% de reintegro en viajes en colectivos y subtes. Los usuarios solo necesitan hacer sus pagos a través de la opción «Pago Clave DNI» en la app, utilizando fondos disponibles en su cuenta. Esta promoción se aplica sin tope, lo que permite a los usuarios recuperar una parte significativa de sus gastos en transporte.

Condiciones a tener en cuenta

Para aprovechar estos beneficios, es importante tener en cuenta que no se aceptan pagos mediante códigos QR de otras billeteras como Mercado Pago, ni pagos con tarjetas de crédito o débito físicas. El reintegro se reflejará en la cuenta del usuario en un plazo de hasta 10 días hábiles.

Ahorros en comercios de cercanía

Aparte del ahorro en supermercados, los clientes también pueden obtener un 20% de descuento en comercios de cercanía, excluyendo las grandes cadenas, con un límite de $5.000 por semana. Esta promoción estará disponible de lunes a viernes y también requiere que los pagos se realicen mediante QR o Clave DNI.

Descuentos en librerías

Para los amantes de la lectura, el Banco Provincia ofrece un 10% de ahorro en librerías adheridas, válido los días lunes y martes hasta el 30 de abril. Al igual que las promociones anteriores, no hay tope en el reintegro, siempre que se realicen compras al por menor.

Restricciones y recomendaciones

Es esencial considerar que estos beneficios están dirigidos a clientes al día con sus obligaciones financieras con el banco y están pensados para el consumo familiar. Por ejemplo, si un usuario gasta $90.000 en supermercados, recibirá un reintegro de $9.000, subrayando la ventaja de esta promoción.

En el caso de las compras en comercios de cercanía, el tope de $5.000 para la semana se aplicará en total, independientemente de cuánto se gaste en diferentes locales.

Consulta de promociones

Los usuarios pueden verificar la lista completa de locales y librerías participantes accediendo al sitio web del Banco Provincia, donde se detalla la ubicación de cada establecimiento por localidad.