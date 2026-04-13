Autopsia revela detalles sobre la muerte de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia

La desgarradora historia de Ángel Nicolás López está sacudiendo a Argentina. Este pequeño de cuatro años, que habitaba en Comodoro Rivadavia, perdió su vida en circunstancias que han dejado a todos en shock.

Un Diagnóstico Desgarrador

Ángel sufrió una muerte cerebral, resultado de «hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso», según informó la autopsia. El menor había demostrado haber sufrido un golpe previo, lo cual podría haber desencadenado esta tragedia.

Detalles de la Investigación

Tras el deceso, la fiscalía reveló que el niño presentaba múltiples «lesiones intracraneales» que datan de días antes de su muerte. Según los expertos, los golpes habían ocurrido aproximadamente diez días antes del fatal desenlace.

Ángel llegó en estado crítico al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Implicados en el Caso

Mariela Altamirano, de 28 años, y su pareja, Maicol González, han sido detenidos bajo acusaciones de «homicidio agravado». La audiencia de control de detención está programada para realizarse en las próximas 24 a 48 horas.

La bebé de seis meses de Altamirano fue colocada bajo la custodia de un familiar y trasladada a Córdoba.

Análisis de los Expertos

Dos especialistas examinaron el estado del menor. Para el neurólogo Alejandro Andersson, los informes médicos delinean “la cadena fisiológica final que llevó a la muerte de Ángel”.

Consecuencias de los Traumatismos

Los especialistas explicaron que la hemorragia subaracnoidea, seguido de un edema cerebral, genera un aumento de presión dentro del cráneo que puede llevar al daño cerebral y comprometer funciones vitales. Esto es determinante en traumas severos.

Mariela Altamirano, mamá del nene, llegando detenida a la comisaría de Rada Tilly.

Las Causas del Trauma

Las causas de la hemorragia fueron debatidas. Puede haber sido desencadenada por diversas razones, desde condiciones médicas hasta traumas accidentales. La autopsia aclaró la secuencia de eventos fatales, aunque el origen de la hemorragia sigue siendo incierto.

Esto es Solo el Comienzo

Según la historia clínica, Ángel presentaba un estado crítico al ingreso al hospital, lo que lleva a seguir investigando en busca de respuestas. Los análisis histopatológicos son necesarios para determinar la raíz del problema que terminó con su vida.

Detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel, el nene de 4 años asesinado.

Un Clamor por Justicia

La madre de Ángel se defendió diciendo: «No maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué», mientras la comunidad exige respuestas. El padre del niño y su pareja han acusado directamente a Altamirano, complicando aún más la situación.

La historia de Ángel, un niño que merecía un futuro lleno de felicidad, se ha convertido en un trágico recordatorio de los peligros que enfrentan los más vulnerables. La investigación continúa mientras la justicia intenta desentrañar los oscuros detalles de este caso conmovedor.