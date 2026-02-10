Aracre sobre la inflación de enero del 2,9%: ‘La mayoría de los consultores nos equivocamos’

El economista Antonio Aracre admite haberse equivocado en sus cálculos sobre la inflación y los precios de alimentos, generando controversia en el ámbito económico.

Análisis del IPC de Enero

En una reciente declaración, Antonio Aracre reconoció que tanto él como otros consultores realizaron estimaciones erróneas sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del pasado enero, que se situó en un sorpresivo 2,9%.

El economista afirmó: «Casi todos los consultores le erramos bastante en la estimación del IPC de enero, particularmente en Alimentos y Bebidas.»

Señaló también que «el dato más difícil de prever fueron los estacionales, que aumentaron casi un 6%», mencionando productos como tomate, naranja y manzana. «Por suerte, es un efecto de una sola vez», agregó en una publicación en la red social X.

Controversia en las Redes Sociales

Las declaraciones de Aracre provocaron una ola de comentarios críticos en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron su análisis y competencias en previsiones económicas.

Estimaciones Previas de Inflación

El 29 de enero, Aracre había compartido en la misma plataforma su predicción sobre la inflación para el primer mes de 2026, la cual incluía:

Alimentos: 1,2%

Bienes: 1%

Servicios: 3%

IPC total: 1,9%

Concluyó su mensaje afirmando «La única verdad es la realidad», confirmando así su apoyo a la gestión del presidente Javier Milei, tras haber sido jefe de asesores del anterior mandatario Alberto Fernández.