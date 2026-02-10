Campaña Solidaria para Apoyar a Niños con Cáncer

En el Mes del Cáncer Infanto-Juvenil, la Fundación Natalí Flexer lanza la emotiva campaña #YoAbrazo, una invitación a la sociedad para que se una a la causa comprando una remera, cuya recaudación se destina a programas de acompañamiento integral para niños y adolescentes con cáncer.

Un Abrazo que Hace la Diferencia

Con el propósito de visibilizar la realidad de los pequeños luchadores, la campaña se enfoca en fortalecer la red de apoyo que la fundación proporciona a 2.800 niños y adolescentes diagnosticados con cáncer y a sus familias en todo el país. Este esfuerzo cuenta con el respaldo del Centro Rossi y la Fundación Rossi.

Solidaridad en Acción: Mujeres que Inspiran

En esta edición, un grupo de once destacadas mujeres se sumaron a la causa de manera altruista, amplificando el mensaje de solidaridad. Entre ellas se encuentran Agustina Rossi, Evelyn Scheild, Elina Costantini, Dominique Metzger, Luciana Pedraza, María Claudia Pedrayes, Moira Berntz, Patricia Della Giovampaola, Teresa Calandra, Titi Vázquez y Verónica Lozano.

Cómo Colaborar: Adquiere tu Camiseta y Haz la Diferencia

La Fundación Natalí Flexer señala que la compra de la camiseta representa una acción concreta de apoyo a los programas de asistencia y contención dirigidos a pacientes pediátricos oncológicos y sus familias. Con cada prenda adquirida, se contribuye a brindar recursos valiosos a quienes más lo necesitan.

Participa desde Cualquier Lugar

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la campaña, donde la donación se realiza mediante la compra de la camiseta. Además, el envío es gratuito a todo el país.

Transforma un Gesto en Ayuda

La consigna de la campaña invita a reflexionar: “¿Vos, abrazás?”. Una simple pregunta que busca convertir un gesto simbólico en un apoyo tangible para aquellos niños que enfrentan la adversidad de una enfermedad.