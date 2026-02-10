Francia busca testigos en caso de exprofesor acusado de abusar de 89 menores

Escalofriante Caso de Abuso: Ex Maestro Acusado de Atentar contra 89 Menores en Múltiples Países

Las autoridades francesas buscan fortalecer el testimonio de posibles nuevas víctimas en una grave investigación que involucra a un ex maestro de 79 años, acusado de violar y abusar sexualmente de menores desde la década de 1960.

Perspectivas de Justicia ante un Caso Desgarrador

En una impactante declaración, el fiscal Etienne Manteaux, en Grenoble, compartió los detalles del caso de Jacques Leveugle, un docente con un oscuro pasado que también confesó haber asesinado a su madre enferma y a su tía. Este escándalo ha dejado a la comunidad conmocionada y ha generado una búsqueda urgente de más testimonios.

El Abusador y su Método de Seducción

Leveugle, hijo de Annecy y detenido desde 2024, se ha hecho conocido por sus vocablos perturbadores al referirse a sí mismo como un «caballero amante de los niños». Con un enfoque manipulatorio, se dirigía a adolescentes varones de entre 13 y 17 años, haciéndose pasar por un mentor intelectual en varias naciones, incluidas Alemania, India y Colombia.

La Revelación de una Obscura Verdadera Historia

El hilo que llevó a la luz este escabroso relato se desencadenó por un sobrino que, al notar actitudes sospechosas, entregó a las autoridades dispositivos USB de Leveugle, revelando una extensa colección de escritos que los investigadores están analizando con atención.

Corrida Contra el Tiempo para las Víctimas

El investigador Serge Procedes destacó la urgencia de esta causa, señalando que el deterioro de la salud del sospechoso y los plazos legales representan un obstáculo en la búsqueda de justicia. Hasta ahora, alrededor de 150 testimonios han sido recogidos, pero solo un par de víctimas han decidido emprender acciones legales.

Afrontando la Dura Realidad de los Abusos

Investigaciones previas indican que Leveugle había emprendido un oscuro itinerario por diversas naciones, donde, en ciclos de tutoría, aprovechaba su posición para llevar a cabo sus crímenes. En este contexto, también se reveló que el atroz individuo mató a su madre y a su tía, justificado por motivos que solamente profundizan el horror de su historia.

Comparaciones con Otros Casos de Abuso

Este escándalo no es único. Un fallo de un tribunal francés condenó a un ex médico a 20 años de prisión por abusar sexualmente de 298 pacientes, de los cuales más de 250 eran menores de 15 años. Este contexto ha expuesto fallos sistémicos que permiten que tales atrocidades ocurran en la sociedad.

A medida que avanza esta indignante investigación, todos los ojos están puestos en la búsqueda de justicia, no solo para las víctimas identificadas, sino para aquellos que aún pueden tener miedo de hablar.