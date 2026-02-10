Reforma Laboral: Empresarios Rechazan Cambios en Aportes Obligatorios

Los representantes del sector mayorista manifestaron su firme desacuerdo con las recientes modificaciones en el proyecto de Reforma Laboral, que afectan directamente al Artículo 128 y la obligación de aportes a cámaras empresariales.

Este martes, la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) se pronunció enérgicamente contra la nueva redacción del artículo, que elimina la voluntariedad de los aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Este cambio, según los denunciantes, permite una recaudación masiva sin la debida transparencia.

El impacto de los aportes obligatorios

Bajo las normativas actuales, los empleadores deben destinar el 0,5% del salario de la categoría Maestranza A de cada uno de los 1,2 millones de trabajadores en el sector mercantil. Estos fondos son mayormente redistribuidos entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), lo que genera un evidente conflicto de intereses.

Conflicto de intereses en la gestión de fondos

Representantes de CADAM señalaron que tanto la CAC como la CAME participan en las negociaciones paritarias, mientras se benefician de los aportes discutidos en esas mismas mesas. Esta situación fue gravemente cuestionada por los empresarios, que exigen transparencia en el manejo de estos recursos.

La opacidad en la recaudación

Según información obtenida por Crónica, el INACAP reconoce recaudar más de $30.000 millones anuales. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de esos fondos genera desconfianza en el sector.

Cambios en la legislación que generan preocupación

La indignación creció tras la decisión del Gobierno Nacional, que a través del Decreto 149/2025, había dispuesto la opcionalidad de estos aportes. Sin embargo, una medida cautelar y la modificación del texto legislativo reinstauraron la obligatoriedad hasta enero de 2028, lo que ha sido calificado como una «impunidad total.»

Cuestionamientos a la contribución solidaria

Los empresarios también han criticado la continuidad de la «Contribución Solidaria por COVID-19» destinada a la obra social OSECAC, vigente desde la pandemia en 2021 y que persiste hasta el presente.

Un llamado a la acción desde las provincias

Entidades de diversas provincias, incluyendo la Federación Económica de Mendoza y varias cámaras pymes, se han unido al reclamo en el Congreso de la Nación. Buscan eliminar estos «costos ocultos» que, aseguran, incrementan notablemente el costo laboral en Argentina.