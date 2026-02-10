Inversiones Clave Tras la Inflación de Enero 2026

Con el reciente anuncio del IPC de enero, expertos brindan sus perspectivas sobre las mejores opciones de inversión para resguardar el poder adquisitivo en Argentina.

Tras la publicación del índice de precios al consumidor, el mercado argentino vuelve a centrar su atención en los instrumentos ajustados por inflación.

El INDEC confirmó que la inflación es un tema preocupante para los inversores, lo que hace que la deuda indexada por CER cobre relevancia en estas semanas.

Desde Estrategias de Inversión de IOL, han subrayado que los bonos como los BONCER siguen siendo atractivos, permitiendo a los inversores proteger su poder adquisitivo en tiempos inciertos.

«La recomendación es sobreponderar estos activos mientras la inflación se mantenga por debajo del 2,0% mensual», aseguran desde la plataforma.

Beneficios de los BONCER como refugio inflacionario

Los BONCER son bonos en pesos que ajustan su capital e intereses según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), reflejando la inflación real.

Este mecanismo les otorga un valor excepcional para aquellos que buscan salvaguardar el poder adquisitivo de sus inversiones.

Actualmente, los BONCER son de gran importancia, ya que ofrecen tasas reales positivas y una cobertura efectiva contra la volatilidad de precios.

Por ejemplo, el TZX26 ofrece una tasa real del 5% a un plazo de 140 días, presentándose como una opción de inversión atractiva a corto plazo.

La estrategia recomendada sugiere mantener posiciones defensivas a medida que la inflación siga consolidándose.

Comprendiendo el IPC y futuras oportunidades de inversión

La reciente cifra del IPC ha generado un amplio debate sobre la metodología usada y la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, lo que ha incrementado el interés en los bonos ajustables por inflación.

A pesar de la controversia técnica, el mercado coincide en que los CER juegan un papel esencial al preservar el poder adquisitivo en pesos.

La combinación de inflación persistente y tasas reales positivas convierte estos bonos en una opción segura en un ambiente económico incierto.

Los analistas advierten que si la inflación se estabiliza por debajo del 2%, podría surgir una oportunidad para diversificar las inversiones.

Por ahora, la deuda indexada por CER continúa siendo la elección preferida por los inversores locales.

Claves estratégicas hacia 2026

Mirando hacia los próximos meses, se recomienda mantener una cartera con mayor peso en BONCER y seguir de cerca la evolución del IPC.

Se anticipa que el flujo hacia estos instrumentos se mantenga mientras persista la incertidumbre inflacionaria.

Igualmente, se evalúan oportunidades en bonos de mayor plazo como el TX28, que ofrecen tasas reales positivas y vencimientos más largos.

La clave estará en equilibrar instrumentos de corto y mediano plazo para maximizar liquidez y protección ante fluctuaciones.

De esta manera, los inversores cuentan con la deuda ajustada por CER como una herramienta eficaz para enfrentar un año caracterizado por la volatilidad.