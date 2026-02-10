El Gobierno deja de lado su proyecto de Régimen Penal Juvenil y avanza con uno pactado con la oposición

La Cámara de Diputados se Prepara para Debatir Reformas Clave: Régimen Penal Juvenil y Acuerdo Mercosur-UE
La agenda del Congreso argentino se intensifica con una sesión especial programada para este jueves 12 de febrero, donde se discutirán importantes reformas que podrían cambiar el rumbo del país. El Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea serán los temas centrales.
La Cámara de Diputados tiene una intensa jornada por delante, con el debate de la Reforma del Régimen Penal Juvenil y el análisis del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La cita está programada para iniciar a las 11 de la mañana, dentro de una semana marcada por actividades parlamentarias y negociaciones clave entre oficialismo y oposición.
Reforma Penal Juvenil: Un Proyecto en Revisión
El oficialismo tiene como prioridad debatir el Reglamento Penal Juvenil, inicialmente fechado el 15 de julio de 2024. Sin embargo, se decidió retirar un proyecto que establecía la edad de imputabilidad en 13 años, ya que este punto no contaba con el respaldo de los bloques aliados. En cambio, se buscará un consenso que mantenga la edad en 14 años, como fue discutido en dictámenes anteriores.
El Gobierno planea presentar una nueva versión del proyecto, que incluirá asignaciones de recursos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para asegurar la implementación efectiva de la ley.
Entre los aspectos destacados de la reforma están la disminución de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la reducción de penas máximas de 20 a 15 años, y la introducción de alternativas como prisión domiciliaria y trabajos comunitarios.
Según los aliados, el nuevo límite de 14 años se ajusta a normativas internacionales sobre derechos del niño, postura respaldada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Un Pactó Histórico en el Radar
El segundo aspecto crucial de la agenda es el Acuerdo de Libre Comercio firmado por el presidente Javier Milei el 17 de enero. Este tema será analizado en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur.
El tratado propone formar un mercado que reúna a más de 700 millones de personas, representando cerca del 30% del PBI mundial y el 35% del comercio global. Desde el Gobierno aseguran que este acuerdo promoverá el crecimiento, empleo y desarrollo sostenible.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que el acuerdo contempla tres pilares: comercial, de cooperación y político. Para los países del Mercosur, se prevé un significativo aumento de las exportaciones hacia la UE con la liberalización del 92% de aranceles.
El acuerdo también incluye el reconocimiento de 220 Indicaciones Geográficas, y el lanzamiento de un Fondo de Cooperación de hasta 1.800 millones de euros, que beneficiaría a productos clave como carne, biodiésel y cítricos.
Además, la Unión Europea llevará a cabo el Foro UE-Argentina de Inversión y Comercio, programado para los días 1 y 2 de junio en Buenos Aires, para fomentar el diálogo público-privado y fortalecer las cadenas de valor birregionales.