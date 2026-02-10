Optimismo Económico: Resultados Favorables tras Revisión del FMI

El ambiente en el Ministerio de Economía argentinos se tiñe de esperanza. Un miembro destacado del equipo liderado por Luis Caputo aseguró que «todo va a salir bien» durante las reuniones con el Fondo Monetario Internacional.

Una Revisión Crucial con el FMI

En medio de una atmósfera cargada de expectativas, los técnicos del FMI se encuentran en Buenos Aires para revisar el acuerdo con el gobierno argentino. Según fuentes cercanas, la administración actual ha logrado cumplir dos de las tres metas establecidas: la fiscal y la monetaria. Sin embargo, la acumulación de reservas no alcanzó los objetivos, lo que podría llevar a solicitar un waiver.

Desafíos Inflacionarios

La reunión se produce en un momento tenso, marcado por la reciente publicación del índice de inflación de enero, que se situó en el 2,9%. Este dato ha provocado controversia debido a la decisión de abandonar una nueva metodología de cálculo que prometía una medición más precisa de los precios.

Controversia Metodológica

Los analistas sugieren que la inflación de enero habría sido menor si se hubiera aplicado la fórmula recomendada por el FMI y no implementada por el INDEC. Esta modificación ha sido objeto de atención en varios informes del Fondo y podría ser un tema central en el reporte final de la misión que está a punto de concluir.