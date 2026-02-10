Reforma Laboral: Propuestas Tributarias y Análisis del IERAL

El IERAL, perteneciente a la Fundación Mediterránea, ha presentado un análisis detallado del impacto de las recientes modificaciones tributarias dentro del Proyecto de Modernización Laboral. A pesar de no ser una reforma impositiva completa, estas medidas buscan atender necesidades puntuales y fomentar inversiones.

Un Sistema Tributario en Crisis

El estudio señala que el sistema tributario argentino enfrenta serios problemas, tanto en su nivel como en su estructura. La presión impositiva consolidada, que era del 20% del Producto Bruto Interno en 2000, ha escalado a más del 28% para el 2025, con un aumento notable en tributos que generan distorsiones en la economía.

La Carga Tributaria y su Estructura

El debate gira en torno a la alta carga tributaria que afecta la competitividad del sector productivo. Según el IERAL, se pueden clasificar los impuestos en tres categorías: aquellos de alta recaudación y gran distorsión, como los derechos de exportación y el impuesto al cheque; los menos distorsivos, como el IVA y el impuesto a las ganancias; y otros de bajo impacto que aumentan la complejidad administrativa.

Medidas del Proyecto de Modernización Laboral

El Proyecto de Modernización Laboral propone medidas puntuales, como la creación del Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y la eliminación de varios impuestos internos.

Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI)

Este régimen busca fomentar inversiones en micro, pequeñas y medianas empresas, exigiendo que se realicen dentro de dos años desde la promulgación de la ley. Las empresas que cumplan con los requisitos podrán acceder a beneficios como la amortización acelerada de inversiones y la devolución anticipada de créditos fiscales vinculados.

Cambios en el Impuesto a las Ganancias

El proyecto mantiene una alícuota base del 25% para las ganancias corporativas y reduce las tasas máximas para tramos superiores, de 35% a 31,5%. Además, se restablece la actualización de quebrantos impositivos a partir de 2025, aunque aún persiste la problemática de los quebrantos anteriores, generando conflictos legales y dificultades financieras para las empresas.

Eliminación de Impuestos Internos

Este proyecto también contempla la eliminación de impuestos internos que gravan servicios de telecomunicaciones, artículos suntuarios y vehículos de alta gama. Según el IERAL, aunque estas medidas simplifican el sistema, no abordan los problemas más urgentes que enfrenta el esquema tributario argentino.

Reflexiones del IERAL

A pesar de que el IERAL considera que las reformas están en la dirección correcta, enfatiza la necesidad de una reforma fiscal integral que reduzca la presión tributaria sobre los sectores productivos. Las modificaciones pueden ofrecer alivios temporales, pero no resolverán los problemas estructurales del sistema.

Para alcanzar mejoras significativas en competitividad y empleo formal, será esencial llevar a cabo una revisión exhaustiva del sistema tributario, eliminando impuestos distorsivos y sustituyéndolos por opciones más eficientes.