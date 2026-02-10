Trump Revoca Regulación sobre Gases que Calientan el Planeta

La reciente decisión del gobierno de Trump de eliminar normativas ambientales históricas ha generado un fuerte rechazo entre defensores del clima y la salud pública. Expertos advierten que podría tener consecuencias devastadoras para millones de estadounidenses.

El Impacto del Retroceso Ambiental

En una medida considerada por muchos como la más drástica en contra de la protección ambiental, la administración Trump ha decidido abolir el mecanismo que permitía regular la contaminación ambiental responsable del calentamiento global. Durante una conferencia de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca hizo un anuncio contundente respecto a esta decisión.

Desmantelamiento de la Detección de Peligro

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que el presidente Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, formalizarán la revocación de la determinación de peligro del 2009, que había establecido que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero ponen en riesgo la salud pública. Esta decisión representa un ataque contundente contra la regulación climática de Estados Unidos, lo que preocupa a muchos defensores del medio ambiente.

Reacciones de la Comunidad Ambiental

Meredith Hankins, directora legal de cambio climático de la organización National Resources Defense Council, indicó que esta acción será un “golpe devastador” para millones de ciudadanos, que ya enfrentan riesgos crecientes de desastres naturales. «Este es el mayor ataque jamás realizado sobre la autoridad federal para enfrentar la crisis climática», agregó.

Desafíos Legales en el Horizonte

La revocación de esta normativa no pasará desapercibida. Grupos ambientales, como el Environmental Defense Fund y Earthjustice, han anunciado su intención de llevar esta decisión a los tribunales. “No nos quedaremos en silencio; lucharemos ante la justicia”, advirtió Hankins.

Una Decisión Controversial sobre Costos y Salud

Un portavoz de la EPA calificó la determinación de peligro como “una de las decisiones más perjudiciales en la historia reciente”, argumentando que las familias y pequeñas empresas han sufrido las consecuencias. Leavitt sostiene que esta revocación podría resultar en ahorros significativos para la economía, pero expertos previstos que, a largo plazo, se presentarán costos climáticos y de salud que superarán cualquier beneficio inmediato.

El Efecto en las Regulaciones Federales

La revocación de la determinación de peligro podría desmantelar la base legal para muchas regulaciones climáticas en Estados Unidos, afectando normativas relacionadas con vehículos y plantas de energía. Aunque la administración ha aclarado que las normas de emisiones para autos y camiones seguirán siendo motivo de regulación, la incertidumbre persiste en otros sectores.

La Ciencia que No se Puede Ignorar

A medida que la comunidad científica continúa alertando sobre los efectos nocivos del cambio climático, líderes de organizaciones como Union of Concerned Scientists enfatizan que la evidencia de daño a la salud pública es irrefutable. “La EPA tiene la obligación legal de regular esta contaminación bajo la Ley de Aire Limpio”, afirmó Gretchen Goldman, exfuncionaria del gobierno.

En resumen, la decisión de la administración Trump ha desatado una ola de preocupaciones sobre sus posibles repercusiones en la salud pública y el medio ambiente, mientras los defensores del clima preparan su batalla legal.