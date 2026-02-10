Nuevo testimonio pone en duda la versión de Trump sobre su relación con Epstein

La Tormenta Epstein: Revelaciones que Sacuden Washington

La reciente divulgación de archivos del Departamento de Justicia ha destapado un escándalo que involucra a poderosos personajes en Washington, revelando contradicciones perturbadoras en sus declaraciones.

Testimonios Impactantes y Nuevas Revelaciones

La filtración de documentos ha puesto en el centro de la atención las declaraciones de Michael Reiter, exjefe de policía de Palm Beach, quien relató una llamada crucial de Donald Trump en 2006. En ella, Trump afirmó que “todo el mundo sabía” lo que Jeffrey Epstein estaba haciendo, advirtiendo sobre la “maldad” de su socia, Ghislaine Maxwell.

Un Año Decisivo: 2008

El año 2008 marcó un cambio significativo en el caso Epstein, cuando se declaró culpable de solicitar prostitución de menores. Esta decisión podría haberse visto como un punto de inflexión, pero la nueva información sugiere que aquellos cercanos a Epstein no tomaron en serio las advertencias de ese momento.

Cambios de Opinión de Trump

Las opiniones de Trump sobre Epstein han variado radicalmente a lo largo de los años. Mientras que en 2002 lo describía como un “tipo estupendo”, en 2006 habló de su “comportamiento asqueroso”. Sin embargo, Trump sostiene que no estaba al tanto de los delitos de su examigo, una afirmación que ahora es cuestionada por los nuevos documentos.

La Polémica en el Gabinete Trump

Otro protagonista en esta saga es el secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuyo pasado con Epstein está bajo el microscopio. A pesar de su declaración de haber cortado lazos con Epstein en 2005, correos electrónicos revelan que se reunió con él en 2012, planteando dudas sobre su sinceridad y generando un aumento de la presión política para revisar su posición.

Desenlaces Confusos y Presiones Políticas

Las revelaciones también abordan el final de la relación entre Trump y Epstein en Mar-a-Lago. Aunque la narrativa oficial indica que Trump expulsó a Epstein, documentos de los abogados del financista contradicen esta afirmación, sugiriendo que Epstein continuó siendo bienvenido. Además, las palabras de Trump en 2020 deseándole “lo mejor” a Maxwell han reavivado interrogantes sobre sus vínculos.

La crisis impulsada por el caso Epstein no muestra signos de desaceleración, revelando la complejidad de las relaciones que rodean a los personajes involucrados y su capacidad de influir en el panorama político actual.

Agencia AFP y diario The New York Times