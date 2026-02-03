ARCA excluye a usuarios por utilizar Mercado Pago y billeteras electrónicas

La Agencia de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ARCA) está tomando medidas drásticas que afectan a los monotributistas, llevándolos a reconfigurar sus declaraciones impositivas. Con una supervisión intensificada sobre los depósitos en billeteras virtuales, muchos contribuyentes se ven obligados a pasar al régimen general.

La nueva política de ARCA busca cruzar datos sobre los usuarios de billeteras electrónicas, enfocándose en el comportamiento de cada contribuyente. Se ha comenzado a enviar información a monotributistas que utilizan plataformas como Mercado Pago, lo que lleva a una recategorización masiva, especialmente entre los exportadores de servicios.

Cambio de enfoque: del régimen simplificado al general

ARCA no solo está concentrándose en las billeteras, sino que está evaluando el perfil completo del contribuyente. Esto incluye un análisis de los depósitos y gastos, lo que lleva a muchos a considerar seriamente cambiar de categoría impositiva.

Aviso para monotributistas

Los monotributistas recibirán alertas sobre la necesidad de recategorizarse antes del 5 de febrero. Este aviso, parte de la estrategia disuasoria de ARCA, sirve para prevenir inconvenientes futuros. La información recopilada, que abarca cobros de diversas plataformas, se presenta en el servicio «Nuestra Parte» y no como notificaciones formales.

Implicaciones de los depósitos en billeteras virtuales

Los contribuyentes han comenzado a notar discrepancias entre los fondos cobrados y los ingresos facturados. Esta diferencia, que puede incluir transferencias o ahorros, es crucial para entender la evaluación de ARCA sobre cada monotributista.

Preocupaciones en la recategorización

Este nuevo enfoque de ARCA ha generado inquietud, ya que muchos monotributistas ven que los montos que aparecen en «Nuestra Parte» podrían superar sus ingresos realmente facturados, complicando la recategorización.

El desafío de manejar múltiples billeteras

El uso de varias billeteras para evitar el umbral de la categoría ha comenzado a ser monitoreado por ARCA. Las infracciones se comunican a los contribuyentes, aumentando la presión sobre aquellos que intentan fragmentar sus operaciones para quedar dentro de los límites fiscales.

Inducidos a pasar al régimen general

ARCA está promoviendo el cambio al Régimen General de Ganancias, especialmente para aquellos que anteriormente operaban fuera del radar fiscal. Esta transición se ve estimulada por el contexto de control más estricto sobre las finanzas digitales.

Las nuevas normas, incluidas multas significativas en caso de incumplimiento, están llevando a muchos monotributistas a reconsiderar su estatus tributario. La estrategia parece clara: la regularización y el cumplimiento son ahora más críticos que nunca para evitar sanciones y complicaciones futuras.