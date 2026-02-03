Dos Gobernadores Ignoran a la CGT y Buscan Acuerdos con la Rosada

La CGT enfrenta un revés en su búsqueda de apoyo ante la reforma laboral

Los líderes sindicales argentinos pospongan su gira para reunir apoyos contra la reforma laboral, lo que complica su lucha en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra en una encrucijada tras la anulación de una reunión clave con los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, elementos cruciales en su estrategia para frenar la reforma laboral en el Congreso. Este imprevisto refuerza la percepción de un conflicto latente entre los intereses provinciales y los de los trabajadores.

Un encuentro que no se concretó

El triunvirato de CGT, conformado por Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello, tenía prevista una cita este martes con los gobernadores Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe. Sin embargo, ambos mandatarios alegaron compromisos de agenda ineludibles y suspendieron el encuentro.

Las negociaciones detrás del telón

En el seno de la CGT, la estrategia es clara: los sindicatos perciben que el diálogo con los gobernadores es vital, dado que juegan un papel esencial en la obtención de los votos necesarios para la aprobación de la reforma. No obstante, se sospecha que tanto Llaryora como Pullaro están en conversaciones con el gobierno nacional sobre la reforma fiscal, lo que les resta motivación para reunirse con los representes sindicales.

La importancia de las alianzas políticas

Contar con una foto junto a estos gobernadores es fundamental para la CGT, ya que ambos controlan los votos de varios senadores. La situación actual es crítica: el oficialismo aún no tiene asegurados los apoyos necesarios en el Senado, lo que hace que la presión sobre los gobernadores aumente.

Un panorama político complejo

En un comentario revelador, un dirigente de la CGT destacó que “los gobernadores están jugando en múltiples tableros”, lo que indica la complejidad de la política actual, donde la reforma laboral se entrelaza con otros temas como la coparticipación y la obra pública. Esta realidad complica aún más el horizonte de los trabajadores.

Desafíos en las próximas semanas

A pesar del revés, los sindicalistas mantienen contactos frecuentes con otros senadores y mandatarios. Un miembro del triunvirato afirmó que han estado en conversaciones con 22 de los 24 gobernadores, y recibieron respuestas mixtas, destacando que “las promesas hechas por el ministro del Interior, Diego Santilli, son débiles».

La CGT se prepara ante la presión

Aún con el fracaso de la reunión, los sindicatos no se rinden. El Consejo Directivo de la CGT se reunirá este viernes para discutir posibles acciones, que incluyen marchas o paros. Sin embargo, algunos miembros consideran improbable lanzar un plan de lucha efectivo. Aún así, la CGT busca mitigar los efectos de aspectos dañinos de esta reforma, como la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

Llamado a proteger los derechos laborales