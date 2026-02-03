Dólar: Cierre del lunes 2 de febrero de 2026

El Dólar Blue y Su Cotización: Información Actualizada del 2 de Febrero de 2026

Descubre los últimos valores de las distintas cotizaciones del dólar en Argentina y cómo se posicionan en el mercado hoy.

Cierre del Dólar Blue: Valores del Día

El dólar blue alcanzó un precio de $1.430,00 para la compra y $1.450,00 para la venta en el cierre de hoy, un indicador relevante para los compradores y vendedores del mercado informal.

Dólar Oficial: Cotización Actual

Según las últimas cifras del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se posiciona en $1.420,00 para la compra y $1.470,00 para la venta, reflejando la situación cambiaria del país.

Valores del Dólar MEP

El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, se cotiza a $1.488,20 para la compra y $1.452,80 para la venta, ofreciendo una alternativa interesante en el mercado cambiario.

Valor del Dólar en el Mercado Actual

Dólar Contado con Liquidación: Últimas Cotizaciones

El dólar contado con liquidación (CCL) se reporta a $1.488,50 para la compra y $1.492,50 para la venta, una opción más en el complejo entramado cambiario argentino.

Dólar Cripto: Actualización de Precios

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se sitúa en $1.498,40 para la compra y $1.498,50 para la venta, mostrando la interacción entre lo digital y lo convencional.

Dólar Tarjeta: Cotización de Hoy

El dólar tarjeta, utilizado en gastos en el exterior, se cotiza a $1.911,00, un dato esencial para quienes planean viajes o compras internacionales.

Riesgo País: Indicadores Clave

El riesgo país se ubica en 4914 puntos básicos, un número que refleja la percepción del riesgo asociado a la deuda argentina en los mercados internacionales.