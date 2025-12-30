ARCA lanza el monotributo unificado en CABA: Todo lo que debes saber para los monotributistas

A partir de enero de 2026, los monotributistas de la ciudad podrán gestionar el pago del monotributo nacional y del impuesto sobre los Ingresos Brutos en un único abono mensual, gracias a la nueva implementación del Sistema Único Tributario.

Unificación de Pagos: Una Propuesta Innovadora

La Ciudad de Buenos Aires ha decidido unirse al Sistema Único Tributario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), facilitando la vida de los monotributistas con un único pago mensual. Este cambio promete simplificar las obligaciones fiscales y reducir la carga administrativa para quienes trabajan en el régimen del monotributo.

Beneficios para los Monotributistas Porteños

Facilidad en la Gestión

Al agrupar ambos impuestos en un solo pago, los contribuyentes podrán administrar sus finanzas de manera más efectiva, evitando complicaciones y posibles olvidos en las fechas de vencimiento.

Una Decisión Estratégica

En un contexto económico donde la simplificación de trámites es crucial, la adhesión al sistema busca no solo aliviar la carga fiscal, sino también incentivar a más emprendedores a formalizar su actividad, aumentando así la recaudación en beneficio de la ciudad.

¿Cómo Funcionará el Nuevo Sistema?

Los detalles del funcionamiento de este sistema serán comunicados a los monotributistas en los próximos meses, asegurando que todos estén informados sobre cómo proceder con los nuevos pagos. La implementación de esta unificación marca un paso importante hacia la modernización de la recaudación tributaria en la capital argentina.