Los Barilochenses Implicados en el Escándalo de AFA: ¿Quiénes Son?

Revelan conexiones sospechosas en la investigación de lavado de activos relacionada con la AFA

En el marco de una investigación por lavado de activos que sacude al fútbol argentino, la Fiscalía ha solicitado indagar sobre varios individuos de Bariloche con vínculos en el escándalo que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino.

La Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, liderada por Cecilia Incardona, en colaboración con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ha ampliado su investigación sobre seis personas sospechosas en este entramado financiero. En el centro de la atención se encuentran Javier Alejandro Faroni y su pareja, Erica Gabriela Gillette, quienes sufrieron un allanamiento en su vivienda en Nordelta.

Identidades involucradas en la trama

Entre los nuevos investigados se encuentran Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice. Su implicancia radica en que actúan como administradores o beneficiarios de varias sociedades que presentan perfiles económicos desconcertantes en comparación con las cantidades que manejan.

El motor de las operaciones: TourProdEnter LLC

El foco de la investigación se centra en TourProdEnter LLC, una empresa registrada en Florida en agosto de 2021. Apenas cuatro meses después, esta firma fue designada como “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA.

Transferencias millonarias a sociedades de Florida

Un informe de La Nación señala que TourProdEnter ha realizado transferencias que suman al menos 42 millones de dólares desde la AFA a cuatro sociedades con responsabilidad limitada en Florida. Estas transacciones, que varían entre cifras de cinco y seis dígitos, se han repetido regularmente durante los últimos tres años.

Sociedades en Bariloche

Las entidades implicadas incluyen a Soagu Services LLC, que recibió 10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por 13,4 millones; Velp LLC, que recibió 3 millones; y Velpasalt LLC, con 14,7 millones. Curiosamente, los propietarios de tres de estas sociedades residen o tienen ocupación en Bariloche.

Vinculaciones económicas y geográficas

Soagu Services, constituidas en agosto de 2022, está conectada a Javier Alejandro Ojeda Jara, quien además enfrenta una deuda de más de 23 millones con el sistema financiero argentino y trabaja en una farmacia local. Ojeda Jara tiene múltiples lazos con Marmasch LLC, cuyo director es su pareja, Mariela Marisa Schmalz, que también carga con deudas significativas.

Una red de operaciones sospechosas