Todo lo que necesitas saber: Alquileres, Transporte, Prepagas y Servicios

A medida que comienza el nuevo año, los argentinos se enfrentan a un panorama económico complicado. Los incrementos en alquileres, transporte y servicios están a la vuelta de la esquina, afectando directamente a la población desde el primer día.

Aumentos que Impactan Desde el Inicio del Año

Con el inicio de 2026, los costos de vida en Argentina vuelven a dispararse, poniendo a prueba las economías familiares. En este contexto, los principales rubros afectados son los alquileres, el transporte público y los servicios esenciales.

Alquileres: Un Salto Anual del 36,39%

Las personas con contratos de alquiler firmados bajo la anterior legislación deberán afrontar un aumento del 36,39% en enero. Este aumento marca un giro en la tendencia de desaceleración que se observaba, tras los incrementos recurrentes en los meses previos.

Transporte Público: Un Aumento del 4,5%

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las tarifas del transporte público también sufrirán un ajuste. Los boletos de colectivos experimentarán un incremento del 4,5%, con tarifas que oscilarán entre $593,27 y $880,86, dependiendo del recorrido.

Asimismo, el pasaje del subte aumentará de $1.206 a $1.259, mientras que el premetro costará $440,67.

Verificación Técnica Vehicular: Un Incremento del 21,8%

A partir del 16 de enero, la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires subirá un 21,8%. La tarifa básica para autos de hasta 2500 kilos se elevará a $97.057,65.

Combustibles: Aumento Sin Preaviso

Las tarifas de nafta y gasoil también se ajustarán en enero debido a la actualización de impuestos, aplicándose directamente y sin comunicación previa.

Prepagas: Incrementos de Hasta el 2,9%

Los planes de medicina prepaga registrarán un aumento que variará entre 2,2% y 2,9%, dependiendo de la empresa y el plan contratado.

Servicios Públicos: Ajustes y Subsidios

Las tarifas de electricidad, gas natural y agua experimentarán nuevos incrementos. Este ajuste estará relacionado con un nuevo esquema de subsidios que comienza en 2026, afectando a diferentes hogares según su consumo.

Telecomunicaciones: Tarifas Más Altas Para Internet y Celulares

Las empresas de telecomunicaciones aplicarán aumentos que oscilarán entre el 3% y el 4,5%. Este ajuste se da en un contexto de eliminación de regulaciones que anteriormente limitaban las subas en estos servicios.