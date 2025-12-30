Desvío de US$6,2 millones de la AFA a sociedades que adquirieron el club italiano Perugia

Durante el último año, Javier Faroni ha estado en el centro de un escándalo financiero relacionado con el fútbol argentino, trasladando más de 5,7 millones de dólares a la firma Sports Next Gen Ltd, la misma empresa encargada de la administración del club italiano Perugia.

Un análisis exhaustivo de documentos bancarios y registros societarios ha desvelado un entramado de transferencias que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varias empresas del exterior.

Transferencias que Deslumbran

Los datos revelan que entre enero y septiembre de este año, Faroni movió 5.774.259,20 dólares desde una cuenta en Bank of America a través de 25 transferencias de seis cifras a Sports Next Gen Ltd, con cuentas en el Reino Unido y en las Islas Mauricio. El destino de estos fondos es el corazón del debate en torno a la transparencia financiera en el fútbol.

Un Club en la “Serie C” del Calcio Italiano

Además de las transferencias mencionadas, la empresa de Faroni también realizó dos aportes de 250.000 dólares a Beagle Capital Management LLC, otra firma involucrada en la gestión del Perugia. Este conjunto de movimientos financieros suma un total aproximado de 6,2 millones de dólares que se han desviado de las arcas de la AFA.

Las transferencias realizadas desde TourProdEnter a Sports Next Gen Ltd.

Descubrimientos Judiciales Reveladores

Las investigaciones de LA NACION se fortalecieron gracias a documentos obtenidos mediante órdenes judiciales en EE.UU., que obligaron a bancos importantes a liberar información previamente confidencial. Dentro de este flujo de dinero, se han detectado notorias irregularidades, incluyendo giros millonarios a sociedades con escasa actividad y gerentes que enfrentan deudas en Argentina.

Financiación de Lujo

En las últimas cuatro años, Faroni y su empresa han destinado al menos 16,6 millones de dólares en lujos, que abarcan desde aviones privados hasta residencias y autos de alta gama. Este derroche de recursos ha dejado a muchos cuestionando la ética detrás de estas operaciones financieras.

Los Nombres Detrás del Control Financiero

El entramado empresarial que adquirió el 80% de las acciones de Perugia incluye a personalidades como Juan Martín Molinari, quien gestiona Beagle Capital Management LLC. Aunque desde Adcap Asset Management han tomado distancia de esta situación, las conexiones siguen causando revuelo.

Controversias y Sanciones

La Federación Italiana de Fútbol emitió sanciones a Faroni y Molinari, quienes fueron señalados por no presentar la documentación requerida a tiempo, lo que generó suspensiones en sus actividades dentro del club. Este capítulo suma más problemas a un Perugia que ya ha enfrentado desafíos significativos en el pasado.

La Historia de un Club Emblemático

Fundado en 1905, el Perugia alguna vez fue un gigante del calcio, compitiendo en la “Serie A” y logrando el subcampeonato en la temporada 1978-1979. Sin embargo, la llegada de nuevos inversores plantea interrogantes sobre el futuro del club y su reputación, especialmente en un entorno tan volátil como el del fútbol italiano.

Grupo inversor de Faroni se hace cargo de Perugia.

A medida que avanza la saga, los aficionados y la prensa siguen de cerca los movimientos de Faroni y su grupo, esperando respuestas y, quizás, una mayor claridad sobre cómo se manejan los fondos en la AFA y más allá.