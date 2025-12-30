Investigación sobre las causas de las fuertes demoras en el tránsito

Impactante Incendio de Combi Policial Genera Caos en la Autopista Riccheri

Esta mañana, un vehículo de la Policía Bonaerense se incendió en plena Autopista Riccheri, provocando serias obstrucciones en el tráfico y la intervención de bomberos para controlar la situación.

El incidente tuvo lugar en el acceso a la General Paz, en dirección a la Capital. Las causas del incendio de la combi aún son un misterio, ya que se están investigando los motivos que llevaron al siniestro.

Intervención Rápida de los Bomberos Los bomberos de la Ciudad, pertenecientes a la Estación X de Villa Lugano, fueron los primeros en llegar al lugar. Tras lidiar con las llamas, lograron extinguir el fuego, aunque la combi quedó completamente destruida.