Cotización del Dólar y Dólar Blue en Vivo: Martes 30 de diciembre de 2025

¿Cuál es el valor del dólar hoy, 30 de diciembre de 2025?

Este martes, las cotizaciones del dólar en Argentina ofrecen un panorama claro sobre el mercado cambiario. A continuación, los detalles más relevantes.

Cotización actual del dólar Blue

En el mercado paralelo, el dólar blue se presenta con una cotización de $1.510,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

Valor del dólar Oficial

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial marca un precio de $1.425,00 para la compra y $1.475,00 para la venta.

Cotización del dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se encuentra actualmente en $1.487,80 para la compra y $1.495,00 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación

La operación del dólar contado con liquidación (CCL) refleja un valor de $1.527,90 para la compra y $1.528,40 para la venta.

Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza en $1.523,67 para la compra y $1.540,83 para la venta.

Cotización del dólar Tarjeta

Para quienes usan tarjetas de crédito, el tipo de cambio vigente es de $1.917,50, aplicable a los consumos en moneda extranjera, como plataformas de streaming o compras en el exterior.

Cotización del Euro Oficial

El euro oficial, según datos del BNA, se ubica en $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.

Euro Blue

En el mercado informal, el euro blue se presenta hoy con valores de $1.858,75 para la compra y $1.826,75 para la venta, siendo este el tipo de cambio que se gestiona en el mercado paralelo.

Riesgo País

El riesgo país, que indica la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de EE. UU. y los de otros países, se establece este martes en 572 puntos básicos.