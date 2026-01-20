ARCA Reveals 2026 Salary Scale Updates and New Income Tax Deductions for Employees

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las deducciones personales y escalas del impuesto a las Ganancias, afectando a todos los empleados en relación de dependencia para el primer semestre del año.

La ARCA ha oficializado hoy las nuevas deducciones personales y la escala vigente del impuesto a las Ganancias que aplican desde enero hasta junio de 2026. Estos cambios son cruciales para los empleados, ya que impactan directamente en sus nóminas mensuales.

Deducciones y Escalas Actualizadas

La actualización incluye los tramos del artículo 94 y las deducciones del artículo 30 del impuesto a las ganancias. La ganancia mínima no imponible anual se eleva a $5,15 millones, mientras que la deducción especial supera los $24,7 millones.

Impacto de las Nuevas Deducciones

Este aumento en los mínimos no imponibles y deducciones especiales se realizó en función del IPC, lo que genera un efecto inmediato en el cálculo de las retenciones mensuales. Para el tributarista Sebastián Dominguez, es esencial que los empleadores adapten sus sistemas de pago lo antes posible: “Ya pueden empezar a aplicar las nuevas retenciones”, aclaró.

Efecto Retroactivo y Devoluciones

Importante destacar que la actualización es retroactiva al 1° de enero, lo que implica que aquellos empleadores que ya realizaron pagos con las tablas del año anterior deben hacer un recálculo y restituir lo retenido de más en la próxima liquidación.

Adaptación en Empresas

Se prevé que algunas empresas tarden en actualizar sus sistemas de liquidación. “Es común que las compañías apliquen tablas viejas durante un tiempo antes de resolver la situación”, comentó Dominguez, sugiriendo que los empleados revisen sus recibos para verificar posibles reintegros.

Recomendaciones Para Empleados

Revisa tu recibo de sueldo para asegurarte de que refleje la correcta retención del Impuesto a las Ganancias. Es crucial monitorear el ítem correspondiente y estar atento a cualquier posible devolución.