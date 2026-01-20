Abogado de argentina detenida en Brasil por gestos racistas: sus declaraciones

La detención de Agostina Páez en Brasil ha generado un intenso debate en ambos países, poniendo en jaque la interpretación de las leyes contra el racismo en el país vecino.

Contexto de la Detención

Agostina Páez, abogada argentina, fue arrestada en Brasil debido a gestos considerados racistas. Las autoridades brasileñas decidieron retener su pasaporte y someterla a medidas restrictivas mientras avanza la investigación judicial.

Medidas Judiciales Impuestas

El sistema judicial brasileño ha determinado que Páez debe llevar una tobillera electrónica, lo que garantiza su permanencia en el país durante el proceso. Este enfoque subraya la seriedad con la que Brasil aborda los delitos relacionados con el racismo, los cuales tienen penales severas.

Declaraciones del Abogado Defensor

Sebastián Robles, el abogado de Páez, brindó detalles en el programa Coworking, asegurando que su clienta está cumpliendo con todas las medidas dispuestas por la justicia. «La familia está muy preocupada», agregó Robles, quien también destacó la postura respetuosa de la defensa hacia el proceso legal en curso.

El Marco Legal y las Acusaciones

Robles comentó sobre la gravedad de las acusaciones que enfrenta Páez, explicando que las penas para estos delitos oscilan entre dos y cinco años. Además, mencionó que en Brasil existen dos figuras penales que abordan el racismo: la injuria racista y el racismo, cada una con sus características específicas.

Impacto en la Comunidad Argentina

El caso de Páez ha dejado una profunda preocupación en su entorno más cercano. A medida que avanza la causa, la cuestión de cómo se aplican las leyes brasileñas a extranjeros queda en el centro del debate, marcando un posible precedente en situaciones similares futuras.