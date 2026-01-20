James Gunn revela la primera imagen de la secuela de ‘Superman’: ¡»Entrando en la fortaleza!»

La emoción crece en el mundo del cine tras la revelación de la primera imagen de "Superman: Man of Tomorrow", un nuevo capítulo del universo DC dirigido por James Gunn. La espera por el regreso del héroe se hace cada vez más intensa.

El director y supervisor creativo James Gunn compartió el 19 de enero una fotografía que invita a los fanáticos a adentrarse en esta nueva aventura. En la imagen, el actor David Corenswet brilla como Clark Kent, ataviado con el icónico traje azul y la capa roja, en un entorno emblemático: la Fortaleza de la Soledad. Gunn destacó cómo esta escena marca el ingreso de Superman a uno de los lugares más significativos de su historia.

Una Nueva Era para el Universo DC

«Superman: Man of Tomorrow» no solo representa el regreso del Man of Steel, sino que también lanza la primera fase de la nueva visión creativa de DC bajo la dirección de Gunn. Este enfoque integra una transformación narrativa y estética, con la mira puesta en el estreno programado para julio de 2025. Con el compromiso de ofrecer personajes más complejos, Gunn desea revitalizar el interés del público y fortalecer la posición de DC Studios en un mercado competitivo.

El Reparto Estelar

En el elenco de la película sobresale el regreso de Rachel Brosnahan como Lois Lane, sugiriendo una continuidad con la interpretación apreciada por los fans. Junto a ellos, Nicholas Hoult se une como el villano Lex Luthor, mientras que Lars Eidinger representará a Brainiac, el antagonista central que promete añadir un tono internacional y sofisticado a la historia.

Maxima: Un Nuevo Desafío

Los rumores no se detienen, y entre las novedades se destaca la posible inclusión de Maxima como villana secundaria, lo que implica que la tan esperada Wonder Woman no estará presente en esta entrega, según declaraciones de Gunn. Maxima aporta una nueva dimensión al universo cinematográfico, siendo la reina del planeta Almerac, conocida por su fuerza y habilidades telepáticas. Esta elección promete explorar nuevas dinámicas entre los personajes.

Especulaciones sobre Personajes Secundarios

Las especulaciones sobre el elenco no cesan, y se habla de la incorporación de Isabela Merced como Hawkgirl, Frank Grillo como Rick Flag Sr., Aaron Pierre como Green Lantern y John Cena en el papel de Peacemaker. Estas adiciones aumentarían la diversidad de historias en el universo DC, haciendo de «Superman: Man of Tomorrow» una película con un enfoque coral.

Producción en Marcha

Aunque la producción de «Superman: Man of Tomorrow» aún no ha comenzado oficialmente, las grabaciones se llevarán a cabo en Atlanta y el Reino Unido, lugares favorecidos por Warner Bros. y DC Studios por sus infraestructuras. Con la primera imagen lanzada y el elenco confirmado, avanzan los preparativos para un estreno esperado para el 9 de julio de 2027.