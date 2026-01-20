Las empresas reconocen que la inflación ya no oculta su ineficiencia

La economía argentina vive un momento crucial de transformación, con expectativas renovadas sobre la administración actual y sus reformas fundamentales.

El economista Alejandro Bianchi compartió su perspectiva en una entrevista con Canal E, destacando que el país enfrenta un cambio económico significativo impulsado por la necesidad de reformas estructurales que han sido postergadas demasiado tiempo. “La implementación de las promesas más relevantes de campaña será esencial para el Gobierno”, afirmó, subrayando la importancia de la reforma laboral y la reforma tributaria.

Las reformas y el desafío del oficialismo

Bianchi anticipa que este proceso estará marcado por disputas, principalmente con la resistencia de sectores sindicales. También planteó que la oposición jugará un papel clave en este escenario. “El desafío será sortear estos obstáculos para aprobar las leyes”, señaló.

Un ajuste necesario para las empresas

El experto también hizo hincapié en que las empresas enfrentan un período de adaptación. “La inflación ya no encubre las ineficiencias que podrían haber tenido en el pasado”, explicó. Subrayó la necesidad de un ajuste riguroso en términos de costos, destacando un necesario cambio en el paradigma productivo. “Debemos mirar hacia afuera, competir con otros países y optimizar nuestra capacidad exportadora”, expresó Bianchi.

Perspectivas sobre la inflación

En relación con la inflación, Bianchi destacó que el año anterior cerró con un índice del 31,5%, y este año se prevé un ratio del 20,1%. Si la tendencia se mantiene, anticipó que podríamos ver cifras de un solo dígito para 2027. No obstante, advirtió que esto exigirá una gran estrategia por parte de los empresarios.

Impacto de la reforma laboral en el mercado

Respecto a la reforma laboral, enfatizó que aún existen elementos no reflejados en los precios del mercado. “Lo que queda por considerar son los fondos indemnizatorios que se generarán a través de la implementación de la ley”, concluyó.