Germán Daffunchio de Las Pelotas: ‘Soda Stereo siempre me pareció una porquería’

El icónico líder de Las Pelotas, Germán Daffunchio, no ha dudado en expresar su opinión sobre Soda Stereo, calificando a la famosa banda como “una porquería” y acusándola de ser “demasiado careta”.

Las Opiniones de Daffunchio

Durante una reciente entrevista en Marketing registrado de Fox Sports, Daffunchio compartió su visión sobre la historia del rock argentino, asegurando que en la época de Sumo existían dos caras de la moneda. “Por un lado, tenías el lado estético y ‘carita bonita’ que representaba Soda Stereo”, comentó.

El exintegrante de Sumo rememoró cómo su banda representaba un enfoque totalmente distinto. “Nosotros éramos otra cosa”, afirmó, y destacó que durante años, el fenómeno de Soda no fue del agrado de todos los artistas de su época.

Soda Stereo y el Rock Latino

“En los años 80, Soda Stereo y Virus jugaron un papel fundamental en la creación del denominado rock latino, abriendo caminos en Latinoamérica”, dijo Daffunchio. Sin embargo, no escatimó en críticas: “Lo hacían con canciones livianitas, muy alejadas de la realidad de muchos de nosotros”, reflexionó.

La disparidad entre ambos estilos musicales fue evidente para el músico. “Mientras nosotros cantábamos sobre la realidad, ellos ofrecían un enfoque más superficial, lo que los alejaba de nuestro contexto”, añadió.

Una Crítica Directa

“Siempre pensé que Soda Stereo era una porquería. La carrera solista de Cerati tiene un valor diferente, es mucho más interesante que lo que hicieron con Soda”, destacó, haciendo énfasis en el contraste entre la música de ambas etapas.

Daffunchio recordó una de las letras de su banda, “La rubia tarada”, y la comparó con “Nada personal” de Soda, señalando las diferencias significativas en la temática. “Nosotros reflejábamos algo más crudo, mientras que ellos optaron por letras más ligeras”, opinó.

Por último, el músico concluyó con una reflexión provista de escepticismo: “No sé qué se mide más hoy en día: ¿el dinero generado o el impacto en la gente?”, cuestionó Daffunchio, dejando claro su desdén hacia el legado de sus contemporáneos.