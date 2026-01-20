Merentiel sufre desgarro en Boca

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, recibió un duro golpe tras confirmarse la lesión de Miguel Merentiel, quien podría perderse varios encuentros cruciales.

La situación de las lesiones en Boca se ha vuelto crítica, especialmente para los delanteros. Úbeda enfrentará un complicado inicio de la Liga Profesional sin Edinson Cavani, Milton Giménez y, ahora, Miguel Merentiel, quien sufrió una lesión durante el amistoso contra Olimpia.

El delantero uruguayo, después de someterse a estudios médicos, fue diagnosticado con un desgarro que lo dejará fuera de la primera fecha ante Deportivo Riestra y, lamentablemente, lo mantendrá alejado de cinco partidos en total.

Con la escasez de opciones en el ataque, la pregunta que inquieta a los fanáticos es quién ocupará la posición de centrodelantero frente a Riestra. Además, la situación se complica con la llegada de Marino Hinestroza, cuya transferencia se ha visto empañada por una oferta más alta de Vasco da Gama por el jugador, lo que añade más incertidumbre al esquema táctico de Úbeda.