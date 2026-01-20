Ramiro Tosi: ‘Romper el 2% de inflación tomará tiempo’

La reciente cifra de inflación en Argentina ha encendido las alarmas en el ámbito económico, según Ramiro Tosi, ex subsecretario de Finanziamiento. Aunque el año cerró con el registro más bajo desde 2017, los indicios apuntan a que la situación sigue siendo compleja.

Durante una entrevista en Canal E, Ramiro Tosi destacó que, a pesar de que la inflación anual de 2025 se ubicó en 31,5%, hay un creciente deterioro que no se puede ignorar, haciendo eco de que, desde mayo, se ha visto un incremento significativo desde el 1,5% hasta el 2,8% en la inflación.

Desafíos para Reducir la Inflación

Tosi subrayó que la actual dinámica de precios revela un piso estructural dentro de la economía. “Es importante no hacerse ilusiones con caídas abruptas de la inflación, ya que romper la barrera del 2% será un proceso lento”, enfatizó. Se espera, además, que continúen los registros inflacionarios que comienzan con dos, al menos hasta abril.

El Rol de los Servicios en la Inflación

Un aspecto fundamental en este contexto es el comportamiento de los servicios, que han mantenido un crecimiento promedio del 3% mensual desde mayo hasta diciembre. Por otro lado, los bienes también han comenzado a mostrar un incremento en sus precios hacia el cierre del año.

Desde enero, se implementará un cambio metodológico en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo cual tendrá repercusiones notables. “Se les dará mayor peso a los servicios en el cálculo”, detalló Tosi, quien aclaró que este cambio se llevará a cabo a través de un empalme técnico.

La Carne y su Impacto en la Inflación

En cuanto al sector cárnico, Tosi anticipó que su impacto en la inflación será menor a futuro. “El efecto directo del aumento de la carne, que anteriormente impactaba en un 40%, ahora se verá reducido”, afirmó. También señaló una drástica caída en el consumo per cápita de carne, que ha disminuido significativamente desde 2004.

Ajuste de Tarifas y Subsidios en el Horizonte

Respecto a las tarifas, Tosi dio un panorama sobre el ajuste actual en marcha. “Los subsidios han caído de aproximadamente 2,5 puntos del PBI en 2023 a cerca del 0,8% en la actualidad”, explicó. Además, anticipó que el Gobierno tiene como objetivo reducir estos subsidios aún más.