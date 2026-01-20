Bastián se somete a su quinta cirugía y está en terapia intensiva

Bastián Jerez, el niño de ocho años víctima de un grave accidente en Pinamar, fue sometido a su quinta operación y permanece en terapia intensiva, luchando por su recuperación tras el trágico evento ocurrido el 12 de enero.

Según el último informe del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, el estado de Bastián sigue siendo crítico, aunque se encuentra clínicamente estable y bajo asistencia respiratoria mecánica. Su intervención quirúrgica fue calificada como “exitosa”, tras detectar un aumento del sangrado intraventricular que requirió una nueva cirugía.

Detalles de la Intervención Quirúrgica

El equipo médico explicó que se realizó un drenaje del sangrado ventricular y se colocó una válvula de derivación para monitorear la presión intracraneal y favorecer su evolución. La situación del menor continúa delicada, por lo que permanecerá en la unidad de terapia intensiva.

Mejoría y Desafíos

A pesar del delicado estado de salud, el abogado Matías Morla, defensor del padre de Bastián, compartió que el domingo hubo motivo de esperanza cuando el niño mostró leves mejorías, respondiendo a estímulos y mostrando movimientos. Sin embargo, la preocupación por las posibles secuelas neurológicas sigue latente.

Estado y Tratamiento Actual

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que Bastián había reaccionado parcialmente a estímulos y que se retiró el sensor de presión intracraneal, además de disminuir la dosificación de sedantes. Estas decisiones apuntan a preparar al niño para una reducción gradual de la asistencia respiratoria, evaluando su capacidad para respirar de manera más autónoma.

Responsabilidades Legales en el Accidente

En paralelo a la evolución del pequeño, la fiscalía ha solicitado la imputación del padre, Maximiliano Jerez, argumentando que él también tiene responsabilidad en el accidente, ya que llevaba a Bastián en brazos en un vehículo que estaba diseñado solo para cuatro ocupantes. Además, se investiga la responsabilidad del conductor de la camioneta y la mujer que operaba el UTV.