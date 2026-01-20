Argentina se prepara para un nuevo amistoso

Después de la emocionante Finalissima contra España, el equipo argentino se prepara para otro gran desafío en el escenario mundial.

La Selección Argentina ha cerrado una nueva cita en su calendario de preparación para el Mundial 2026, donde se enfrentará a Qatar en un amistoso que promete ser memorable.

Detalles del Amistoso: Fecha, Lugar y Más

El anuncio llegó a través de redes sociales del “Qatar Football Festival 2026”, confirmando este emocionante encuentro que se llevará a cabo en el icónico Estadio Lusail, donde también se disputó la Finalissima.

Un Encuentro Histórico: Messi vs. Yamal

Este partido significará el primer enfrentamiento entre el astro argentino Lionel Messi y la joven promesa Lamine Yamal, un momento que quedará grabado en la historia del fútbol.

Un Festival de Fútbol en Medio Oriente

El amistoso contra Qatar no será el único evento destacado. También se jugarán otros encuentros, incluyendo Arabia Saudita frente a Egipto y Qatar contra Serbia el 26 de marzo, y Egipto ante España junto con Serbia frente a Arabia Saudita el 30 de marzo.

Con estos compromisos, la Selección Argentina busca potenciar su rendimiento y llegar a la próxima cita mundial con la mejor preparación posible.