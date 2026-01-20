El cierre del real blue: Cotización del lunes 19 de enero de 2026

Hoy, 19 de enero, el mercado informal sitúa el real brasileño en niveles intrigantes. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre su cotización y comparativa con otras divisas.

Cotización del Real Brasileño en el Mercado Informal

En el cierre del día, el real blue se encuentra alrededor de $276,75 para la compra y $287,75 para la venta. Este valor está alineado con las tendencias observadas en plataformas de intercambio y promedios del mercado argentino, donde el real suele fluctuar cerca de estos niveles en relación al peso argentino.

Real Oficial según el Banco de la Nación Argentina

En el pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial se cotiza hoy a $277,00 para la venta y $262,00 para la compra por billete.

Cotización del Real para Compras en el Exterior

El real tarjeta, que se utiliza para transacciones internacionales, presenta un precio de aproximadamente $386,53 por unidad para la venta.

Contexto del Real Brasileño

El real es la moneda oficial de Brasil desde 1994 y se posiciona como la divisa más fuerte de América Latina, ocupando el 20° lugar entre las monedas más intercambiadas a nivel global. Su símbolo es R$, y circula en billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales, además de monedas que van desde 5 centavos hasta 1 real.

¿Cómo se Mueve el Dólar y el Euro Hoy?

En cuanto a las otras divisas, el dólar blue se encuentra cotizando a $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta. El dólar oficial en la pizarra del BNA cierra a $1.405,00 para la compra y $1.455,00 para la venta.

Cotización del Euro

El euro blue se mueve hoy a $1.727,20 para la compra y $1.750,47 para la venta, mientras que el euro oficial se sitúa en $1.600,00 para la compra y $1.700,00 para la venta.