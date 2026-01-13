Argentina alcanzará el top 30 de economías globales en 2026, según el FMI.

La economía argentina se posiciona para convertirse en una de las 30 más grandes del mundo para 2026, con un PBI proyectado de 668.000 millones de dólares, lo que contrasta con su persistente problema inflacionario.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina se encamina a integrar el selecto grupo de las 30 economías más importantes del planeta. Se espera que su Producto Bruto Interno (PBI) alcance los 668.000 millones de dólares en 2026, lo que la colocaría en el puesto número 26 a nivel global.

Inflación en Argentina: Un Dilema Persistente

A pesar de estos avances económicos, el panorama inflacionario sigue siendo complicado. En su último informe, el FMI estima que Argentina ocupará el sexto lugar mundial en términos de inflación para 2025, con un índice proyectado del 41,3%. El país se encuentra detrás de naciones como Venezuela y Sudán del Sur, que presentan cifras aún más alarmantes.

Contexto Internacional de la Inflación

A nivel global, la inflación promedio se situó en el 4,2% durante 2025, en un entorno de desaceleración económica. Para 2026, se prevé una reducción de esta cifra hasta el 3,7%, impulsada por una demanda debilitada en Asia y una mayor estabilidad en Europa. En particular, China experimentó una inflación nula durante 2025 debido a su capacidad de producción excedente y debilidad en el consumo interno, aunque se anticipa un ligero aumento en sus precios para 2026.

Inflación en Principales Economías

Las proyecciones de inflación para 2026 varían entre los países. Francia y Alemania muestran promedios moderados, mientras que Estados Unidos registró un 2,7% en 2025, con expectativas de caer a 2,4% el año siguiente.

Desigualdad en la Generación de Riqueza

Las proyecciones económicas indican que, globalmente, el PBI alcanzará los 123,6 billones de dólares en 2026. Sin embargo, la riqueza seguirá concentrándose en unas pocas naciones: Estados Unidos, China, India, Japón y Canadá abarcarán más del 55% de la producción total.

El análisis de Visual Capitalist sugiere que el paisaje económico global sigue evolucionando a medida que las naciones se adaptan a las altas tasas de interés y superan crisis previas. En este contexto, Estados Unidos se mantendrá como líder con un PBI de 31,8 billones de dólares, seguido por China con 20,7 billones.