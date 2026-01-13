Mercado Pago presenta nueva función para acelerar transferencias en comercios

La popular billetera virtual argentina ha introducido una funcionalidad innovadora que facilita el envío de dinero a nuevos destinatarios. Te contamos cómo aprovechar esta herramienta.

Los comercios en Argentina suelen ofrecer condiciones de pago más atractivas al realizar transferencias. Sin embargo, este método puede ser lento y generar inconvenientes a los usuarios.

¿Cómo Realizar Transferencias Rápidas en Comercios con Mercado Pago?

Los negocios que aceptan pagos por transferencia presentan, generalmente, un alias de cuenta bancaria (CVU) o virtual (CBU) visible en un sticker en el mostrador. Esto permite a los clientes ingresar los datos necesarios para la transacción.

Sin embargo, al teclear los datos a menudo surgen errores y retrasos. Para solucionar esto, Mercado Pago ahora habilita la opción de escaneo del alias, ya sea manuscrito o impreso.

Paso a Paso para Escanear el Alias

Para usar esta función, simplemente hay que tocar el botón Transferir y luego presionar el ícono de cámara en el cuadro de búsqueda. El sistema abrirá la cámara en la que deberás centrar el alias en un recuadro amarillo.

El sistema identificará el alias y mostrará la información del receptor del dinero. Solo será necesario seguir las instrucciones para completar la transferencia, que incluyen verificar el nombre y CUIT del comercio, ingresar el monto y seleccionar la fuente de fondos.

Las pruebas realizadas por iProUP confirmaron que el sistema reconoce alias correctamente, ya sean escritos a mano, impresos o mostrados en pantallas.

El Asistente de Inteligencia Artificial de Mercado Pago

Además de esta función, Mercado Pago ha incorporado un asistente de inteligencia artificial, inicialmente lanzado en Brasil a fines de octubre. Ariel Szarfsztejn, futuro CEO, ha promovido este avance en redes sociales.

¿Cómo Usarlo?

Para activar el asistente, accede a la billetera digital y presiona el botón Más en la esquina inferior derecha. Luego, selecciona Asistente personal. Aparecerá un chat donde puedes comunicarte mediante texto o voz.

Por ejemplo, puedes dictar «Quiero hacer una transferencia de 5.000 a fulano», y el asistente se encargará de encontrar al destinatario, solicitando además un concepto para la transacción antes de proceder. Solo tendrás que verificar los datos y aceptar.

Asimismo, podrás hacer preguntas sobre tus vencimientos mensuales o consultar descuentos según tu ubicación y sector. El asistente ha respondido correctamente en diversas pruebas realizadas por iProUP y cuenta con comandos predefinidos para facilitar aún más la navegación.