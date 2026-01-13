Milei lanza redes en inglés con superhéroe animado, pero son suspendidas en horas

El presidente argentino Javier Milei presentó este lunes sus nuevas cuentas en redes sociales en inglés, buscando expandir su mensaje y filosofía hacia una audiencia global. Sin embargo, la emoción se vio empañada cuando la cuenta fue suspendida poco tiempo después por violar las normas de la plataforma X.

Durante el anuncio, realizado en sus perfiles habituales, Milei invitó a seguir la cuenta llamada «Milei in English». La presentación incluyó una traducción de su icónica consigna y un breve resumen de lo que los seguidores podrían esperar: actualizaciones sobre su persona, su ideología y sus actividades recientes.

El General Ancap: Un Héroe en la Pantalla

El video inaugural tuvo como protagonista al General Ancap, un superhéroe que simboliza la ideología libertaria de Milei. En la animación, este personaje recorre el emblemático Obelisco, se presenta a una multitud ondeando banderas argentinas y llama a sus seguidores a unirse a la nueva cuenta en inglés.

Un Video que Busca la Proyección Global

A lo largo de la pieza audiovisual, se entrelazan imágenes de Milei en diferentes contextos, incluyendo sus discursos y eventos internacionales. Además, se hace referencia a su proyección global, con menciones a encuentros con líderes mundiales y apariciones en publicaciones como Time, The Economist y The Telegraph.

Una Estética que Combina Comunicación y Branding

El video culmina con Milei agitando una bandera argentina y lanzando frases características de su discurso político. La combinación de animación y mensajes políticos se presenta como un esfuerzo por conectar con una audiencia más amplia.

La Suspensión Imprevista y la Reacción de Milei

Poco después del lanzamiento, la nueva cuenta fue suspendida por X debido a supuestas infracciones a las reglas de uso, aunque los motivos específicos aún no han sido revelados.

En respuesta a esta situación, Milei retuiteó un mensaje de la cuenta MILEI2027, que atribuía la suspensión a denuncias de la oposición, calificando el incidente como un intento de censura.

Restablecimiento de la Cuenta

Alrededor de las 20 horas, el presidente anunció en sus redes que el problema había sido resuelto, instando a sus seguidores a volver a seguir la cuenta. “Nos devolvieron la cuenta”, escribió.