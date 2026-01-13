Festival de Folclore en el Agua: Villa del Rosario celebra tres noches memorables y se prepara para sus 60 años

Más de 27,000 personas disfrutaron de una velada cultural inolvidable en Villa del Rosario, marcando un nuevo hito en la historia de este emblemático festival cordobés.

Una Experiencia Cultural Transformadora

El Festival Nacional de Folclore en el Agua no solo celebró su edición 2026, sino que también se prepara para alcanzar los 60 años de vida con un renovado enfoque estratégico y una experiencia mejorada para el público. Este año, el evento se llevó a cabo en un espacio reorganizado que facilitó el tránsito de los asistentes, mientras el río Xanaes se convirtió en el telón de fondo perfecto para un espectáculo sin precedentes.

Una significativa inversión en tecnología transformó el lugar: más de 200 metros cuadrados de pantallas LED y un sonido de última generación contribuyeron a crear una atmósfera mágica y envolvente.

Noches Temáticas que Conquistaron al Público

Vienes: El Regreso del Chaqueño

El festival comenzó con su noche más multitudinaria, destacando el esperado regreso de Chaqueño Palavecino, quien no se presentaba en el evento desde hacía once años. Junto a él, artistas como Loco Amato y las escuelas de folclore locales brindaron un espectáculo vibrante que se extendió hasta la madrugada, atrayendo a una gran cantidad de aficionados.

Sábado: Encuentro Generacional

La segunda jornada reafirmó el espíritu federal del festival. Tras las actuaciones de destacados artistas como Raúl Funes y Magalí Rosales, la noche alcanzó su punto culminante con Los Manseros Santiagueños, quienes unieron a distintas generaciones en un clima de celebración y camaradería.

El cierre estuvo a cargo de Los Palmeras, quienes ofrecieron su primer show en Villa del Rosario, convirtiendo la noche en una experiencia inolvidable para todos los presentes.

Domingo: La Noche del Pueblo

La jornada final se dedicó a resaltar el talento local. Artistas de la región, como Demi Carabajal y el Dúo Arias Cáceres, hicieron vibrar a cerca de 9,000 espectadores, ofreciendo un espectáculo que homenajeó la cultura y el arte comunitarios. La animación estuvo a cargo de conocidos presentadores locales, creando un ambiente festivo y acogedor.

Un Festival que Impulsa la Economía Local

Más allá de la música, el festival presentó un patio gastronómico y una feria de emprendedores que atrajeron tanto a visitantes como a locales, estimulando la actividad económica de Villa del Rosario y sus alrededores.

Con el cierre de las tres noches principales, los organizadores ya anunciaron una noche adicional para el 23, donde Q’ Lokura se sumará al broche de oro de esta memorable edición.