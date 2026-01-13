Europa Refuerza su Presencia Militar en Groenlandia para Contrarrestar a Trump

Un grupo de naciones europeas, liderado por el Reino Unido y Alemania, se reúne para debatir una posible presencia militar en Groenlandia como respuesta a las provocaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en un contexto de creciente tensión en el Ártico.

Iniciativas de Seguridad en el Ártico

Alemania está proponiendo la creación de una misión conjunta de la OTAN para salvaguardar la región ártica. Fuentes cercanas a la negociación mencionan que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado a sus aliados a reforzar la presencia de seguridad en el Alto Norte en comunicaciones recientes con líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Reacciones Europeas ante la Militarización de EE.UU.

La reciente incursión militar de EE.UU. para capturar al líder venezolano ha intensificado la preocupación en Europa sobre la disposición de Trump a ejercer la fuerza para lograr sus objetivos. Los líderes europeos buscan establecer una estrategia para contrarrestar la idea de que EE.UU. podría tomar control de Groenlandia. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reunirá esta semana con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para discutir este delicado asunto y el papel que la OTAN puede desempeñar en la estabilidad de la región.

Declaraciones de Trump y la Estrategia de Europa

Trump ha reiterado su intención de que EE.UU. «poseerá» Groenlandia, enfatizando que considera la adquisición inminente para evitar que naciones como Rusia o China intervengan en la isla. La administración Trump ha intensificado su retórica militar, lo que ha provocado que los aliados europeos aceleren sus planes para asegurar la región.

Propuestas de la OTAN y Diplomacia Europea

Fuentes indican que Alemania sugiere la misión «Arctic Sentry», inspirada en la iniciativa «Baltic Sentry», destinada a proteger infraestructuras críticas. Starmer y otros líderes europeos creen que una estrategia más persuasiva podría disuadir a Trump de pensar en una intervención militar, al tiempo que subrayan la seguridad euroatlántica y la importancia de abordar la creciente agresividad de Rusia.

La Postura de Dinamarca y Groenlandia

Por su parte, Dinamarca espera que una visita diplomática a EE.UU. consiga suavizar el enfoque de Trump. Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia están trabajando para corregir lo que ven como «errores fácticos persistentes» en la percepción estadounidense sobre la región. Ambos ministros buscan garantizar que las preocupaciones de los habitantes de Groenlandia también estén en el centro de la discusión.

Un Futuro Incierto

Aunque Trump ha insinuado la posibilidad de usar la fuerza militar, Rubio ha aclarado que el objetivo principal es la compra de Groenlandia, evitando así que la situación desencadene conflictos que amenacen la cohesión de la OTAN. La seguridad de la región dependerá de cómo se alineen las estrategias y los intereses de sus habitantes con las políticas de las naciones más poderosas.