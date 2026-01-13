Conflicto Familiar: Acusan a una Mujer

La emergencia por el incendio forestal en Puerto Patriada, Chubut, se intensifica. Vientos fuertes y temperaturas elevadas reavivan las llamas mientras surgen nuevas teorías sobre el inicio del fuego, apuntando a un posible conflicto familiar.

Reavivamiento de Llamas y Condiciones Críticas

El incendio, que ha estado activo durante una semana, volvió a convertirse en una amenaza para las áreas boscosas y poblaciones cercanas. A pesar de la lluvia que cayó recientemente, el Servicio de Manejo del Fuego de Chubut ha reportado niveles de humedad por debajo del 20%, lo que podría volver a complicar la situación.

El Rol de las Lluvias en la Lucha Contra el Fuego

La lluvía recibida fue recibida con alivio por brigadistas y residentes, pero el gobernador Ignacio Torres subrayó que la lucha está lejos de terminar. “La lluvia ayudó, pero el fuego puede resurgir”, alertó, indicando que se necesitan más recursos para enfrentar la emergencia.

Los brigadistas lograron avances significativos en los trabajos de «afianzamiento de líneas», utilizando herramientas manuales y lanzas de agua para contener el avance de las llamas.

Estado de Emergencia y Combate Activo

Aunque la lluvia ha ofrecido una pausa, las autoridades continúan clasificando el incendio como «activo». La prioridad sigue siendo proteger viviendas e infraestructura esencial. Para ello, se han desplegado medios aéreos y brigadas de tierra que combaten el fuego con maquinaria y equipos especializados.

Nuevas Hipótesis Sobre el Origen del Incendio

En una reciente conferencia de prensa, las autoridades desmintieron rumores sobre posibles causas terroristas. En cambio, se señala que un posible conflicto familiar en Puerto Patriada podría haber generado el inicio del fuego.

El comisario General Andrés García y el fiscal Carlos Díaz Mayer confirmaron que están investigando un incidente relacionado con una mujer que había tenido desacuerdos con su comunidad. Se han recolectado evidencias que vinculan a la sospechosa con el inicio del incendio.

Investigaciones en Curso y Dispositivos de Seguridad

Los allanamientos realizados han permitido la incautación de teléfonos móviles, considerados cruciales para seguir adelante con la investigación. Las autoridades buscan pruebas digitales que puedan conectar directamente a la sospechosa con el incendio.