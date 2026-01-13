Desciende la amenaza de incendios en Victoria: cerca de 500 estructuras destruidas

Buenas noticias para Victoria: por primera vez en casi una semana, no hay alertas de emergencia debido a la amenaza de incendios, a pesar de que la devastación ha causado la pérdida de cerca de 500 estructuras.

El Estado de los Incendios en Victoria

El Centro de Control del Estado (SCC) anunció el martes que, aunque actualmente hay 12 incendios importantes activos, muchos de ellos podrían continuar ardiendo durante días o incluso semanas, pero no se han emitido alertas de emergencia desde el jueves pasado.

Áreas Afectadas y Daños

Las regiones de Mallee, Wimmera, suroeste, norte central y noreste presentan un alto riesgo de incendio. En contraste, el oeste y el sur de Gippsland, así como los distritos del este de Gippsland, enfrentan un riesgo moderado.

Hasta ahora, se estima que 404,000 hectáreas han sido consumidas por las llamas, con más de 480 estructuras dañadas o destruidas, un aumento considerable desde las 350 reportadas el lunes.

La Tragedia de Longwood

El incendio de Longwood ha sido particularmente devastador, resultando en la destrucción de al menos 343 estructuras, aunque aún se está determinando la cantidad de viviendas afectadas. Además, la pérdida de ganado y tierras agrícolas ha sido significativa, incluyendo viñedos devastados.

Recuperación y Apoyo Comunitario

Entre las pérdidas lamentables se cuenta la vida de Maxwell Hobson, un agricultor de ganado que operaba Aintree Farm herefords, dejando a su comunidad de duelo. El primer ministro, Anthony Albanese, se pronunció declarando su apoyo a la familia de Hobson y recordando que la lucha no ha terminado para las comunidades afectadas por los incendios y las inundaciones en el norte de Queensland.

Impacto en Infraestructura

Las localidades de Ravenswood y Harcourt han perdido 47 hogares y tres negocios, mientras que el daño a la infraestructura crítica incluye la línea ferroviaria de Bendigo. El municipio de Streatham ha reportado la pérdida de más de 45 estructuras, y el incendio Grass Flat ha destruido 30 hogares en Natimuk.

El Esfuerzo de Combate de Incendios

Más de 70 aeronaves están actualmente desplegadas en la lucha contra el fuego, incluyendo helicópteros Black Hawk y aviones cisterna nacionales. Las autoridades ahora están enfocándose en la reapertura de carreteras y preparativos para el resto de la temporada de incendios, vital para los agricultores que intentan salvar a sus animales.

Previsión para el Futuro

La Federación de Agricultores de Victoria ha reportado la muerte de más de 15,000 animales, una cifra que seguramente seguirá incrementándose. Según Jason Heffernan, jefe de la autoridad de bomberos, el pronóstico indica un aumento en los riesgos de incendio a medida que las temperaturas vuelvan a subir a finales de enero. «Aún hay mucho fuego en el paisaje», explicó Heffernan, instando a los victorianos a prepararse para lo que viene.