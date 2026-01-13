¡Semana Nacional de la Pizza! Disfruta ofertas de Pizza Hut y Domino’s por menos de $10.

La Semana Nacional de la Pizza ya está aquí y promete deleitar a los amantes de este clásico culinario con promociones especiales en las grandes cadenas de comida rápida. Desde el pasado 11 de enero y hasta el 17 de enero de 2026, podrás disfrutar de precios sorprendentes en tus pizzas favoritas.

La pizza, una de las comidas rápidas más queridas en Estados Unidos, es celebrada durante esta semana con ofertas irresistibles de cadenas como Pizza Hut y Domino’s. Este evento se celebra anualmente, comenzando el segundo domingo de enero, y este año promete ser un festín para los paladares.

Ofertas Especiales en Grandes Cadenas de Pizza

Las promociones que están disponible durante esta celebración permitirán a los consumidores disfrutar de pizzas a menos de 10 dólares. Esta es una oportunidad única para deleitarse con un alimento que tiene una enorme popularidad en el país, respaldada por encuestas que revelan que el 98% de los encuestados la aprueba.

La Versatilidad de la Pizza

Con su capacidad para ser disfrutada a cualquier hora del día y su adaptabilidad a una variedad de ingredientes, la pizza destaca por su versatilidad. Desde la clásica margarita hasta innovadores toppings, hay una opción para cada gusto.

Un Viaje en el Tiempo: Los Orígenes de la Pizza

La historia de la pizza en Estados Unidos inicia a principios del siglo XX, cuando inmigrantes italianos trajeron su receta ancestral. Desde entonces, ha evolucionado, convirtiéndose en un fenómeno nacional.

Se estima que en 2025, los consumidores gastaron aproximadamente 30.900 millones de dólares en cadenas de pizza en EE.UU., y las ventas han demostrado ser estables a lo largo de los años. Su origen, aunque atribuido a la cocina italiana, tiene raíces que se remontan a tiempos antiguos, con prácticas de cocinar masa en el Medio Oriente.

Antecedentes Históricos y Tradicionales

Históricamente, las primeras versiones de lo que hoy conocemos como pizza fueron desarrolladas por civilizaciones como los etruscos y los romanos, quienes prepararon panes planos con diversos ingredientes. El término «pizza» se documenta por primera vez alrededor del año 1000, refiriéndose a un tipo de pan horneado que se estilaba como un soporte para distintos toppings.

Ya para el siglo XIX, Nápoles contaba con más de 60 pizzeros, y se consideraba que la elaboración de pizzas era un arte que requería dedicación y maestría. La primera receta similar a la actual se encuentra en un documento que detalla los hábitos culinarios de la región, destacando la creatividad de cada chef.

No pierdas la oportunidad de celebrar esta deliciosa semana y aprovecha las ofertas que las cadenas de pizza tienen preparadas. ¡Déjate llevar por el sabor y la tradición de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mundial!