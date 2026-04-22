Argentina brilla en Italia: un pizzero se convierte en leyenda con sus acrobacias y un podio mundial

Argentina brilla una vez más en el Campeonato Mundial de Pizza

El país se consagra en la élite gastronómica con otra destacada actuación en Parma, Italia.

Argentina reafirma su presencia en el ámbito culinario global al lograr un podio en la 33° edición del Campeonato Mundial de Pizza, celebrado en Parma, Italia. Este año marca un hito histórico, ya que el país se posiciona entre los mejores durante tres años consecutivos.

El talento argentino en el escenario mundial El gran protagonista del evento fue Ezequiel Ortigoza, quien se llevó el subcampeonato mundial en la categoría Freestyle (acrobacia). Su rutina, que fusionó técnica y riesgo, sorprendió a todos al incluir malabares con fuego y una impresionante masa de más de seis kilos y un metro y medio que giró sobre su cabeza.

Un reconocimiento al esfuerzo local “Competir en Parma es muy exigente. Aquí no regalan nada. Regresar al podio demuestra que el trabajo en Argentina se equipara con los mejores”, afirmó Ortigoza, quien ahora forma parte del prestigioso Hall of Fame del evento. El maestro pizzero, que lidera la pizzería Furore en el Microcentro, ya apunta a su próxima meta: conseguir el oro que le falta.

Sólidos resultados en las categorías tradicionales La representación argentina no se limitó al freestyle. Luciano Grigolato alcanzó el noveno lugar en la categoría Pizza Clásica, una de las más tradicionales y competidas, donde se evalúa meticulosamente la fermentación, la calidad de la harina y la cocción. Este es un logro notable entre más de 350 participantes de todo el mundo.

Una delegación comprometida con la excelencia El equipo argentino, bajo la coordinación de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (APYCE), estuvo formado por importantes figuras del sector, incluyendo a Claudio Izurieta, Matías Iacono y Walter Erdbecher, bajo el liderazgo de Federico Domínguez Fontán.

Una trayectoria de crecimiento sostenido El recorrido de Argentina en el campeonato muestra un crecimiento constante: en 2022 logró el segundo puesto en la categoría Napolitana STG y en 2025, el subcampeonato en Freestyle. Este año, reafirmaron su posición con el segundo puesto en Freestyle y situándose entre los diez mejores en Pizza Clásica.