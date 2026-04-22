Juicio de YPF: Burford llevará la demanda al CIADI mientras el Gobierno se prepara para defenderse

La batalla legal en torno a la estatización de YPF da un giro inesperado. Burford, el fondo demandante, ha anunciado su intención de iniciar un nuevo juicio en el CIADI, luego de que un tribunal estadounidense revocara la indemnización millonaria que se había dictado a favor de la compañía.

Un Nuevo Capítulo en la Causa YPF

Recientemente, los fondos Burford comunicaron a la jueza Loretta Preska su iniciativa de llevar el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo vinculado al Banco Mundial. Este paso se produce tras la anulación, por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, del fallo que condenaba a Argentina a pagar alrededor de 16 mil millones de dólares.

Respuesta de la Procuración del Tesoro

Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que esta decisión era esperada. “Es un camino lógico, habrá que ver si resulta efectivo. Desde hace tiempo ya estábamos anticipándonos a diferentes escenarios en este juicio”, comentaron. Esta respuesta subraya el trabajo continuo del equipo legal en relación con la causa YPF.

Detalles del Anuncio de Burford

El CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, quien sigue de cerca el desarrollo del juicio, indicó que los demandantes han informado a Argentina sobre su nueva campaña legal. Además, adelantó que buscarán revisar el fallo ante la Corte de Apelaciones antes del 8 de mayo.

Solicitudes y Estrategias Jurídicas

Burford también ha solicitado a la jueza Preska permiso para emplear material confidencial en su próximo juicio en el CIADI. Esto es fundamental para fortalecer su postura legal, dado que se busca usar información recopilada durante el proceso anterior en Nueva York.

Perspectivas del Caso

Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro, mencionó que los abogados de Burford están tratando de modificar las condiciones de uso de las pruebas obtenidas durante el descubrimiento en Nueva York. Este aspecto es esencial para una posible resurrección de su demanda en el CIADI.

Base Legal para la Nueva Demanda

Para respaldar su nueva acción, Burford probablemente se apoyará en el tratado bilateral de inversión firmado entre Argentina y España en 1991. Este tratado proporciona un marco importante que podría ser utilizado en la defensa de su causa en el arbitraje internacional.

¿Qué Viene Ahora?

Desde la Procuración del Tesoro señalaron que las instancias aún disponibles incluyen opciones legales dentro de la Cámara de Apelaciones y el sistema de arbitraje internacional para dirimir conflictos. Esta ampliación de opciones demuestra que el caso sigue en evolución.

Evaluación del CIADI y Otras Cortes

Un experto en litigios internacionales explicó que tanto el CIADI como la Corte de Apelaciones de EE.UU., así como la Corte Suprema, deberán decidir si aceptan el caso de Burford. Esta incertidumbre subraya que el futuro legal de YPF sigue siendo un terreno de múltiples posibilidades.