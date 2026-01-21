Argentina brilla entre los tres mejores del mundo en heladería artesanal

El talento y la creatividad de los heladeros argentinos fueron reconocidos en la Gelato World Cup 2026, donde el equipo nacional se quedó con el tercer lugar, destacándose entre competidores de todo el mundo.

Argentina se hizo un nombre en la Gelato World Cup, el certamen internacional más prestigioso del helado artesanal, celebrado en Italia. Esta edición marcó un hito para el país, que logró escalar al podio después de enfrentarse a equipos de 11 naciones en múltiples categorías.

Un Desafío Internacional de Alto Nivel

La competencia tuvo lugar en la 46.° edición de SIGEP, donde el equipo argentino superó su desempeño anterior, que lo había llevado al cuarto puesto en la edición pasada. En esta ocasión, además del tercer lugar, se destacaron los países ganadores: Singapur fue el primero y Francia se aseguró el segundo puesto.

Un Equipo Comprometido

La delegación que representó a Argentina estuvo conformada por miembros de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y la Federación de Trabajadores Pasteleros. El equipo, capitaneado por Eduardo Zacaria, incluyó a destacados profesionales como Diego Colaneri (heladero), Diego Calculli (pastelero) y Sergio Federico Mercado (chocolatero).

Retos Culinarios que Pusieron a Prueba su Creatividad

Los representantes argentinos se enfrentaron a una serie de desafíos que pusieron a prueba su pericia. Entre las pruebas incluidas en la competencia destacan la elaboración de helado salado de alta cocina, una torta helada, mignones de chocolate, paletas glaseadas, y además, enfrentaron pruebas sorpresa bajo la modalidad «mystery box». El equipo presentó también una impresionante escultura de chocolate inspirada en el «Jardín de mariposas».

Un Buffet Final y Reconocimiento Internacional

Tal como informaron desde AFADHYA, la culminación del esfuerzo fue un lujoso buffet final, complementado con diversas piezas artísticas. El presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, expresó su orgullo, subrayando que el helado artesanal argentino actúa como un embajador de la gastronomía nacional ante el mundo.