¿Logró Maxi López revivir el rating de MasterChef Celebrity en un día de bajos números?

El inicio del año trae incertidumbres para la televisión abierta en Argentina, donde los cambios en la programación no logran atraer a más espectadores. Uno de los casos más destacados es el de MasterChef Celebrity, que, a pesar del ansiado regreso de Maxi López, no ha logrado un impacto significativo en los números de audiencia.

La temporada actual de MasterChef Celebrity se ha enfrentado a la dificultad de captar el interés del público, a pesar de los movimientos estratégicos en la grilla de Telefe. El regreso de Maxi López tras su viaje a Suiza por el nacimiento de su hijo, solo logró un leve aumento en el rating, que se incrementó de 10,4 a 10,5 puntos.

Un Regreso que No Sorprendió

Los seguidores del programa esperaban que la presencia de López, una de las figuras más queridas de la temporada, revitalizara la audiencia. Sin embargo, su reaparición generó una leve mejora en los números de televidentes. En este nuevo episodio, el programa volvió a convertirse en el más visto del día, aunque su desempeño no fue el esperado.

Competencia Dentro y Fuera de la Cocina

*MasterChef Celebrity* compite no solo entre los sabores, sino también con otros programas de Telefe. En su segunda parte, alcanzó 8,6 puntos, mientras que Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, se posicionó a continuación con un promedio de 7 puntos, tras no salir al aire el lunes para ceder su espacio al especial de *Juego Chino*.

Los Números de un Día Crítico

La dinámica de la semana fue tensa, con un día donde se vivió un triple empate en el ranking de los programas más vistos, entre dos telenovelas turcas, *La traición* y *Bahar*, y El Noticiero de la Gente, todos marcando 5,7 puntos. La nueva telenovela *Bahar*, que tuvo un estreno prometedor, vio una reducción de 0,7 puntos en su segundo día.

Rating en Bajada para Otras Producciones

En el canal El Trece, El Zorro lideró con 4 puntos, mientras que el nuevo programa de Benjamín Vicuña, The Balls, sufrió una caída drástica, obteniendo solo 1,7 puntos en su emisión más baja hasta la fecha. El canal logró un promedio de 2,9 puntos, cayendo en comparación al día anterior.

El Resumen de la Competencia

Otros canales también buscaron captar la atención del público. En América, LAM se posicionó con 3 puntos, mientras que en la Televisión Pública, Se siente Argentina cerró con 0,7 puntos. Por su parte, Net TV y Bravo comenzaron a mostrar números en las tablas, alcanzando 0,4 y 0,3 puntos respectivamente.

Perspectivas para el Futuro

Este miércoles 21 de enero, *MasterChef Celebrity* reinicia oficialmente su competencia con el resto de los participantes, quienes contarán con el apoyo de familiares y amigos. La expectativa está puesta en si este nuevo formato logrará cautivar a la audiencia y mejorar los índices de rating que, hasta ahora, se mantienen por debajo de las proyecciones.