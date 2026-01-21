Wall Street inicia la jornada al alza tras la revelación de Trump sobre Groenlandia en Davos

El mercado neoyorquino arranca el miércoles 21 de enero con un ligero ascenso, impulsado por las polémicas afirmaciones de Donald Trump en el foro de Davos sobre Groenlandia.

Los primeros intercambios en la Bolsa de Nueva York reflejan optimismo, con el Dow Jones avanzando un 0,22%, el Nasdaq un 0,28% y el S&P 500 un 0,31%, después de un día marcado por la incertidumbre causada por nuevas amenazas de aranceles por parte del presidente estadounidense.

Las Ambiciones de Trump y su Impacto Global

Durante su intervención en Davos, Donald Trump manifestó su deseo de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Aclaró que no recurrirá a la fuerza para hacer realidad esta intención, lo que ha tensado especialmente las relaciones con Europa, en particular con Francia. El presidente Emmanuel Macron cuestionó la postura estadounidense, argumentando que el respeto hacia Europa es fundamental.

Francia Responde a las Declaraciones de Trump

El enfrentamiento diplomático se intensifica, y Macron advirtió: «No debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte», desafiando abiertamente la estrategia de Trump en el ámbito internacional.

Pronunciamientos de Trump en el Foro Económico Mundial

En su discurso, Trump fue claro al afirmar: «Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré». Estas declaraciones generan una mezcla de expectación y cautela en los líderes mundiales.

El Estado de las Bolsas Europeas

Por otro lado, las principales bolsas europeas están en rojo. El DAX de Alemania cae un 1,2%, el FTSE MIB de Italia un 1,1%, y el Euro Stoxx 50 registra una pérdida del 0,9%. Esta jornada se caracteriza por una atmósfera de cautela a nivel global. El CAC 40 de Francia descender un 0,4%, el FTSE 100 de Londres un 0,1% y el SMI de Suiza un 0,7%.

En desarrollo…