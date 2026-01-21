El Eclipse de la Fe Tradicional: La Nueva Religiosidad en Argentina y América Latina

En los últimos años, América Latina ha experimentado un cambio significativo en su panorama espiritual. Un informe revelador del Pew Research Center destaca que un número creciente de adultos en la región se aleja de la religión tradicional, especialmente del catolicismo. Este fenómeno promete redefinir las creencias en países como Argentina, Brasil y México.

El panorama espiritual de América Latina está en plena transformación, con cambios estructurales que marcan una nueva era en la identidad cultural de la región. Según el último informe del Pew Research Center, en menos de diez años, la cantidad de adultos identificados como católicos ha disminuido al menos 9 puntos en seis de las naciones más pobladas, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Un Aumento en la Diversidad de Creencias

Este cambio no es únicamente numérico; también refleja una diversificación de creencias en las sociedades latinoamericanas. Los datos indican que el grupo conocido como «ninguna» —que incluye ateos, agnósticos y personas sin afiliación religiosa— se ha convertido en la fuerza de crecimiento más notable. Mientras el catolicismo pierde seguidores, este sector ha aumentado al menos 7 puntos en todos los países analizados, superando en algunos casos a los protestantes.

Argentina en el Epicentro del Cambio

Argentina destaca por la aceleración de su secularización. Entre 2013 y 2024, la proporción de adultos católicos en el país ha caído del 71% al 58%. Este descenso de 13 puntos sitúa a Argentina en el centro de una transformación espiritual marcada, solo superada por otros países como Colombia y Chile.

Cambio Generacional y Espiritualidad Persistente

La brecha generacional juega un papel crucial en este fenómeno. Solo el 47% de los argentinos jóvenes de entre 18 y 34 años se identifican como católicos, en contraste con el 67% en el grupo de 50 años o más. Sin embargo, este alejamiento de la institución católica no implica una caída en la espiritualidad. Un 62% de aquellos sin religión afirma creer en Dios, indicando que la fe puede existir fuera de las estructuras religiosas tradicionales.

La Fe en América Latina Frente a Europa

A pesar de la disminución del catolicismo, América Latina sigue siendo considerablemente más religiosa que Europa. Mientras que muchos europeos abandonan el cristianismo desde jóvenes, en la región, nueve de cada diez adultos cree en Dios. Curiosamente, los ciudadanos sin religión en América Latina muestran niveles de compromiso espiritual similares a los de los cristianos en Europa.

Nuevas Tendencias en la Afiliación Religiosa

El fenómeno del cambio de afiliación también ha ganado fuerza en la región. Aproximadamente dos de cada diez adultos criados como católicos han abandonado la Iglesia. En Colombia, este cambio se cifra en un 22%, con la mayoría trasladándose a la categoría «ninguna». Por otro lado, en Brasil, los excatólicos tienden a identificarse con el protestantismo en lugar de convertirse en personas sin religión.

El movimiento pentecostal, que había tenido un auge en décadas pasadas, ahora enfrenta estancamiento. En Argentina, el porcentaje de protestantes que se identifican como pentecostales ha disminuido del 71% al 54% en los últimos diez años. Este cambio sugiere un paisaje espiritual dinámico donde las identidades religiosas están en constante transformación.