Argentina: Casi 24 intentos de suicidio diarios

La salud mental en Argentina atraviesa un grave momento: cada día, un promedio de 24 personas intentan acabar con su vida, según un nuevo informe del Ministerio de Salud.

El Boletín Epidemiológico Nacional Nº 788 revela que, entre abril de 2023 y octubre de 2025, se registraron 22,249 intentos de suicidio en todo el país. Esta escalofriante cifra destaca la urgente necesidad de mejorar los sistemas de atención primaria y de emergencia.

Desglose de las Estadísticas Alarmantes

Del total registrado, el 95% de los intentos no resultaron fatales, mientras que un 5% desembocó en tragedia. Esto se traduce en aproximadamente 17.2 intentos por cada suicidio consumado, señalando la importancia de la intervención oportuna en la salud mental.

Distribución por Sexo y Edad

Análisis de los datos indica que el 61% de los intentos son realizados por mujeres, aunque los hombres tienen cinco veces más probabilidades de que sus intentos sean fatales. Específicamente, los varones presentan un 10.8% de casos mortales frente al 2.1% en mujeres.

Entre los jóvenes, el grupo de mayor riesgo es el de 15 a 19 años, donde las tasas de intentos son alarmantemente altas. En esta franja, las mujeres duplican a los varones en intentos de suicidio.

Métodos Utilizados en los Intentos

Los datos también indican que las sobredosis de medicamentos son el método más común entre las mujeres, mientras que los varones optan por métodos más letales, lo que incrementa el riesgo de fatalidad.

Entornos de Riesgo y Factores de Prevención

Sorprendentemente, el 85.7% de los intentos se producen en el hogar, lo que complica la detección y la intervención temprana de profesionales de salud. La vía pública y lugares de trabajo son menos comunes.

Los expertos destacan que un historial de problemas de salud mental y de intentos previos son los principales factores de riesgo, seguidos por el consumo problemático de sustancias como alcohol y cocaína.

Recomendaciones para la Prevención

Las autoridades sugieren prestar especial atención a adolescentes y adultos mayores, quienes son los más vulnerables. Asimismo, se propone la creación de líneas telefónicas de atención gratuitas, con el apoyo de profesionales capacitados en salud mental.

De cara al futuro, es fundamental implementar políticas efectivas para abordar este problema de manera integral y salvar vidas.