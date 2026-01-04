Sin Fecha de Vencimiento: Un Compromiso Duradero

Desde el 2 de enero, el Multiteatro de Buenos Aires se llena de risas con la comedia «Vamo’ los pibes», bajo la dirección de Federico Palazzo. Con un elenco estelar que incluye a Raúl Lavié, Osvaldo Laport, Antonio Grimau y Osvaldo Santoro, la obra explora la vida de jubilados que, a pesar de su edad, mantienen vivas sus ilusiones. Las funciones se presentan de miércoles a domingo, con horarios especiales los sábados, en un ambiente fresco gracias al aire acondicionado.

Además de la comedia, los espectadores pueden disfrutar del thriller «Emboscada», rodado en Paraná y Villa Urquiza, también protagonizado por Laport. Asimismo, Santoro se destaca en «Ciudades de refugio», una película rodada en Mendoza y Córdoba que promete emocionar.

Sin Límites: La Pasión por el Escenario

En entrevista, los actores compartieron su visión sobre el arte y la vida. Raúl Lavié aseguró que no existe un límite de edad para quienes desean actuar. «La pandemia fue un desafío, pero segui haciendo proyectos y ayudando a los que estaban solos», confesó.

Por su parte, Osvaldo Laport enfatizó: «No existe el límite. Debemos vivir sin que la vida nos pase por encima.» Destacó que el texto de «Vamo’ los pibes» es auténtico y resonará en el público, especialmente en las generaciones mayores.

La Amistad: Un Pilar Fundamental

Los actores coincidieron en que la amistad es esencial. Grimau remarcó su importancia en el escenario y en la vida, afirmando que «nutre y apoya». El mensaje de la obra aboga por la solidaridad y el compañerismo en una sociedad que a menudo ignora a los jubilados.

Reflexiones sobre el Envejecimiento

Un punto controversial en la obra es la frase: «Llegar a viejo es una sentencia». Lavié opinó que dependerá de las vivencias de cada persona. Si la vida ha sido plena, la vejez puede ser un premio. Laport añadió que hay que seguir soñando y cuidar a las nuevas generaciones.

Grimau lamentó que en Argentina, llegar a viejo suele estar asociado a la injusticia, pero resaltó la necesidad de seguir luchando por los derechos de los jubilados, refiriéndose al impacto de figuras como Norma Plá en las marchas. Santoro coincidió en que tener proyectos es clave para evitar que la vejez se sienta como una condena.

Expectativas para el Verano Teatral

Afrontar la temporada de verano en Buenos Aires es visto como un privilegio por los actores. Lavié expresó su felicidad por estar en el escenario, mientras que Laport destacó la importancia de mantener la continuidad laboral en un mundo artístico cambiante. Grimau, por su parte, considera que actuar es un regalo que espera compartir con el público.

En última instancia, Santoro recordó que Buenos Aires, al ser un destino turístico, atrae tanto a locales como a visitantes, quienes buscan disfrutar de la rica oferta teatral de la ciudad.